Conhecido pela série 'Glee', Darren Criss se casa com Mia Swier nos Estados Unidos

Darren Criss e Mia Swier. Foto: Instagram / @mia_von_glitz

O ator Darren Criss, de 32 anos, casou-se no sábado, 16, com a produtora de televisão Mia Swier, em New Orleans, nos Estados Unidos.

Conhecido pela série Glee, Criss anunciou o noivado com Mia em janeiro deste ano, quando ainda planejavam o matrimônio. "Droga, ninguém me disse que planejar um casamento é tão difícil", escreveu a mulher no Instagram há um mês.

Darren Criss foi o vencedor do Emmy 2018 na categoria de melhor ator em minissérie ou filme, com a obra O assassino de Gianni Versace: American Crime Story.