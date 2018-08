Conheça sete fatos sobre Meghan Markle, futura integrante da realeza britânica

Meghan Markle estudou em um colégio católico só para meninas. Foto: Jeremy Selwyn/Reuters

É provável que só quem acompanhe a série americana Suits saiba, minimamente, quem é Meghan Markle. A atriz virou o centro das atenções nos últimos tempos depois do anúncio do relacionamento dela com o príncipe Harry.

Embora não seja a primeira plebeia a entrar para a família real britânica, ela faz sua estreia como 'estrangeira' na realeza. Enquanto Kate Middleton e a princesa Diana são britânicas, Meghan é americana.

Mas há outros detalhes interessantes sobre a vida da futura integrante da realeza - como ter trabalhado em uma espécie de Show do Milhão americano - que talvez nem os mais apaixonados por Suits conheçam. Confira abaixo sete fatos sobre Meghan Markle:

Meghan é nome do meio. O nome completo dela é Rachel Meghan Markle. Coincidentemente, é o nome da personagem que interpretou até pouco tempo atrás em Suits, Rachel Zane. Aos 36 anos de idade (sim, ela é mais velha do que Harry, que tem 33), ela se formou na Universidade de Northwestern, em Illinois, em 2003, com dupla especialização em teatro e estudos internacionais.

Primeiro crédito na ficção. O primeiro papel de Meghan em uma produção ficcional foi na série General Hospital. Ela apareceu como uma enfermeira de nome Jill em um episódio que foi ao ar em 14 de novembro de 2002.

Como o pai dela, Thomas Markle, trabalhava como diretor de iluminação, ela o acompanhava com frequência para alguns sets de gravação. Um deles era de Married… With Children. "Todos os dias depois da escola, por dez anos, eu estava no set de Married… With Children, o que era um lugar divertido e perverso para uma pequena garota uniformizada de uma escola católica crescer", disse à revista Esquire.

Já na série Suits, ela participou desde o episódio piloto em 2011. No último episódio da sétima temporada, a personagem Rachel Zane se casa com Mike Ross. Depois disso, ela desistiu da carreira de atriz para de mudar para Londres. Como futuro membro da família real britânica, ela terá de comparecer a compromissos oficiais da realeza e, talvez, sua profissão pudesse atrapalhar esses encontros.

Antes da fama. Mas antes de tudo isso, Meghan trabalhou em Hollywood como modelo e até apareceu como uma das garotas que segurava uma maleta no programa Deal or No Deal, uma espécie de Show do Milhão americano.

Em 'Deal or No Deal', Meghan era responsável por uma das maletas. Foto: Inside Edition/YouTube

"Eu colocaria isso na categoria de coisas que estava fazendo para pagar as contas enquanto realizava audições. Eu fui de trabalhar na embaixada dos Estados Unidos na Argentina para terminar no Deal [or No Deal]", contou à Esquire.

Outra atividade que Meghan fez para ganhar dinheiro foi escrever à mão convites de casamento, por exemplo, devido à sua bela caligrafia. "Foi porque eu fui para uma escola católica para meninas por cerca de seis anos durante o tempo em que as crianças realmente tinham aula de caligrafia", explicou.

Divorciada. Meghan Markle se casou com o produtor de TV e cinema Trevor Engelson em 2011, após terem namorado desde 2004. Eles se separaram dois anos depois. Antes de começar a se relacionar com Harry, a atriz namorava Cory Vitiello, um chefe de cozinha famoso no Canadá.

Blogueira. Até pouco tempo atrás, Meghan tinha um blog chamado The Tig, que começou em 2014 como uma página de vida e estilo focada em comida, viagem, moda e beleza. Os textos eram escritos por ela mesma até abril de 2017, quando encerrou o site sem citar um motivo. Especula-se que o relacionamento com Harry seja a razão.

Mensagem que Meghan Markle deixou em seu site ao encerrá-lo em 2017. Foto: The Tig/Reprodução

Agora, ao abrir o site, lê-se apenas uma mensagem deixada por ela (em uma bela caligrafia que, inclusive, poderia ser dela). "Depois de quase três lindos anos de aventura com vocês, é hora de dizer adeus ao The Tig. O que começou como um projeto de paixão evoluiu para uma incrível comunidade de inspiração, apoio, diversão e frivolidade", diz no texto.

Dois meio-irmãos. Thomas Markle Jr. e Samantha Grant são meio-irmãos de Meghan, filhos do pai dela, Thomas Markle. Ambos tiveram alguma atenção nas últimas semanas devido a alguns problemas que criaram ou alardes que deram.

No começo do mês, o irmão da atriz enviou uma carta ao príncipe Harry pedindo para que ele cancelasse o casamento. Na semana passada, ele se desculpou pela atitude e pediu que Meghan o convidasse para a cerimônia.

Nesta semana, Samantha admitiu que pagou uma empresa de paparazzi para encenar fotos do pai como forma de melhorar a imagem dele na imprensa mundial. Quando o casal ainda estava namorando, a irmã da atriz fez alguns comentários sobre ela, chamando-a de "alpinista social", e criticou uma fala de Harry sobre a família na namorada.

Ela, inclusive, afirma que está escrevendo um livro que se chamará The Diary of Princess Pushy's Sister, algo como O Diário da Irmã da Princesa Insistente. "Eles ficarão surpresos com o quão graciosa e amável ela é", disse. Desde que boatos sobre o livro começaram a surgir na imprensa britânica, muitas pessoas acreditam que Samantha quer falar dos 'podres' de Meghan.

Não será princesa. Todos se perguntam se Meghan será chamada de princesa após se casar com Harry. Porém, isso só ocorreria se ela já tivesse nascido em uma família monárquica. Assim como foi com Kate Middleton, a atriz deve receber o título de duquesa, só não se sabe ao certo de onde.

A imprensa britânica aposta que o príncipe Harry receberá o título de duque de Sussex, próximo 'cargo vago' dentro da realeza. Se assim for, o título também será transferido para Meghan, que se tornará duquesa de Sussex.

