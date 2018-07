Conheça as personalidades que optaram pela barriga de aluguel

Kim é uma das personalidades que recorreu à barriga de aluguel Foto: Lucas Jackson / Reuters

Prática adotada por muitas pessoas que desejam ter filhos, a barriga de aluguel é uma opção que ganha cada vez mais adeptos, por diferentes razões. O método consiste em colocar o material genético de um casal para ser gerado no útero de uma mulher que aceite participar do processo. Recentemente, a socialite e empresária Kim Kardashian e seu marido Kanye West recorreram à barriga de aluguel para gestar seu terceiro filho, uma menina que deve nascer em janeiro do próximo ano.

Veja as personalidades que, assim como Kim e Kanye, optaram pela barriga de aluguel: