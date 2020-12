Conheça artistas famosos que fazem aniversário na virada do ano

Pedro Cardoso, Rita Lee e Anthony Hopkins Foto: Daniel Teixeira / Estadão | Silvana Garzaro / Estadão | Mario Anzuoni / Reuters

Diversos nomes famosos e conhecidos pelo público entre artistas e personalidades fazem aniversário no dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro, época da virada de ano. Relembre alguns abaixo.

Famosos que fazem aniversário em 31 de dezembro

A cantora Rita Lee, de 1947, chega aos 73 anos de idade em 2020. O ator galês Anthony Hopkins nasceu em 1937 e comemora 83 neste ano. Já Pedro Cardoso, o eterno 'Agostinho' de A Grande Família, de 1962, chega aos 58.

O ator Luciano Szafir, filho de Beth Szafir, ex-marido de Xuxa e pai de Sasha Meneghel, chega aos 51 anos de idade, tendo nascido em 1968. De 1974, o piloto brasileiro Tony Kanaan completa 45. Já a atriz Rosane Mulholland, de 1980, faz 40 anos em 2020.

Sucesso sertanejo, as gêmeas Maiara e Maraisa comemoram 33 anos de idade, tendo nascido em 1987. Ainda no mundo da música, o cantor sul-coreano Psy, do hit Gangnam Style, também faz aniversário em 31 de dezembro, 43 anos em 2020 (nasceu em 1977).

Famosos que fazem aniversário em 1º de janeiro

No esporte, os jogadores de futebol Viola (1969), que passou por grandes times de São Paulo, chega aos 52 anos. Paolo Guerrero (1984), peruano com destaque em clubes como Corinthians, Flamengo e Internacional, comemora 36 anos de idade em 2021.

O diretor Andrucha Waddington, marido da atriz Fernanda Torres, também faz aniversário em 1º de janeiro. Em 2021, ele, que é nascido em 1970, completa 51 anos.

