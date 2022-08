Conheça a Tia Marli, mulher de 55 anos que viralizou após dançar no palco com Anitta

Marli Gomes, ou Tia Marli, roubou a cena ao dançar com Anitta durante o 'Garota Vip', no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@tiamarli_oficial

A animação e o gingado de Marli Gomes da Silva, de 55 anos, cativaram o público que participava do show de Anitta, no festival Garota Vip, no último fim de semana. Tia Marli, como ficou conhecida, foi convidada pela cantora para subir ao palco e dançar ao som da música Movimento da Sanfoninha. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e, em apenas um dia, a fã animada conquistou milhares de seguidores. “Criticar Marli é fácil. Difícil é ser Marli”, disse a mulher no microfone após a performance.

A frase icônica que levou o público ao delírio já é bordão antigo da senhora, que leva esse pensamento como lema de vida. “Sempre usei essa frase na minha vida. As pessoas podem me criticar pela dança, pela minha idade, pelas minhas atitudes. Olham para mim e querem que eu só fique em casa, cuidando da família. Mas a verdade é que também gosto de me divertir. Não bebo, mas é na dança que me encontro. Não quero nem saber dos problemas. Eu quero é dançar”, destaca Marli.

Com mais de meio século de vida, o que não falta para ela é vontade de viver. Foi com esse sentimento que decidiu pedir à nora, Débora Magalhães, os ingressos para o Garota Vip. A última vez que havia participado de um show musical já fazia 11 anos. Desde então, alimentava o sonho de viver essa experiência mais uma vez. “Vi a divulgação do show e liguei para a mãe da minha nora convidando-a para ir comigo. Disse para ela pedir a Débora [nora] para comprar os ingressos”, relembra a senhora.

A nora atendeu ao pedido da sogra e da mãe, que tem 61 anos. “Quando chegamos, já estava cheio. Mas eu estava decidida a ir para perto do palco. Fomos eu e a mãe da minha nora juntas, caminhando no meio do povo, até chegar próximo da grade”, narra. Ela acompanhou de perto os shows de todos os artistas e não hesitou em dançar quando chegou a vez de Anitta. A animação chamou a atenção da cantora. “Explodi de alegria ao dançar no palco. Quem estava naquele show que não queria estar no meu lugar? Subi para dançar mesmo. E subiria quantas vezes fosse chamada. Esse é o meu jeito”, comenta.

Para a família, a desenvoltura de Marli no palco não foi surpresa. “A Marli é muito animada. E ela trouxe essa alegria para gente. Quando chega no fim de semana, ela faz questão de reunir todo mundo. Ela é aquela que movimenta o grupo da família. Quem conhece ela, não se surpreendeu com a cena no palco. E com a tranquilidade dela em dançar e interagir com Anitta. É ela, é o jeito dela. É animação sem fim”, brinca Débora Magalhães, nora de Marli.

Tia Marli e colega Dina, de 61 anos, que a acompanhou no festival ‘Garota Vip’ Foto: Arquivo Pessoal

Por trás de todo o sucesso viral, há a história de uma mulher que precisou batalhar desde cedo para dar melhores condições de vida à família. Natural de Montanhas, no Rio Grande do Norte, Marli se mudou há 21 anos para o Rio de Janeiro. Ela chegou à capital carioca para trabalhar como cuidadora de idosos. Mãe de dois filhos, precisou deixar os pequenos na cidade natal com a família. “Vim do RN para trabalhar aqui e deixei meus filhos com a minha mãe, porque trazê-los seria difícil. Vim pro Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades e melhores condições para minha família. Aqui, conheci o meu esposo e nos casamos no mesmo ano em que cheguei”, conta.

Quando se casou novamente, ganhou um enteado, a quem trata como filho legítimo. Há 11 anos, conseguiu trazer a filha Mirtes para o Rio de Janeiro e foi no território carioca que nasceram os seus primeiros netos. Ao todo, já são quatro crianças fazendo a alegria da avó. Metade do coração está no RJ e a outra segue em terras potiguares. Mas ela garante que o amor é maior que a distância. “Família é tudo. É um dando a mão ao outro. No RN, tenho a minha avó, com 93 anos, que também adora dançar forró. Tenho a minha mãe, meus sete irmãos, e meu outro filho que ainda vivem lá. Mas somos muito unidos, apesar da distância. Eles são todos animados como eu. A alegria é hereditária”, explica a senhora.

Marli com os quatro netos Foto: Arquivo pessoal

Com o passar dos anos, e equilibrando-se entre os trabalhos como cuidadora e empregada doméstica, Marli conseguiu se especializar. Há 10 anos, atua como secretária em um escritório. Divide a rotina entre trabalhar e cuidar dos netos, que moram com ela. Aos fins de semana, quando vai fazer faxina na casa, sempre coloca o som no volume mais alto e escuta todos os ritmos de sucesso. Entre os amigos e familiares, já é conhecida pela animação. Nos aniversários, casamentos e festas que vai, sempre é a primeira a abrir o salão. “Eu sou assim, amo aproveitar, dançar e festejar”, acrescentou.

Desde que viu a sua vida virar de cabeça para baixo com o sucesso repentino, Marli tem recebido o apoio da nora e da filha para aprender a lidar com as redes sociais. “Jamais imaginei que isso aconteceria comigo. Fiquei me perguntando o que fiz para ter tanta gente me seguindo. Não sei nem como agradecer. Sou uma pessoa simples e continuo sendo simples. E estou sendo acolhida por milhares de pessoas. É um carinho muito especial”, disse. Até a publicação desta matéria, já são mais de 25 mil seguidores. Ela também tem sido procurada por empresas para fechar parcerias. Nesta segunda-feira, a primeira campanha publicitária já foi ao ar.

Grata pelo reconhecimento, Marli não esconde a alegria. E quando o assunto é alegria, ela dá aula e revela qual o segredo para tamanha felicidade. “A vida é uma só. Então temos que viver aquele momento. Se você vai para uma festa, viva intensamente aquele momento, porque não sabemos o dia de amanhã. É normal ter problemas, mas não podemos deixar com que eles falem mais alto. É a gente que tem que autorizar o que queremos para nossa vida. A vida já é tão difícil no dia a dia, então seja feliz no seu momento. Viva o momento, extravase, aproveite”, aconselha Tia Marli, que agora abriu os braços para ser tia do Brasil inteiro.