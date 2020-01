Conheça a personal brasileira que treinou Adele e Robbie Williams

A personal trainer brasileira Camila Goodis trabalha com algumas personalidades nos EUA. Foto: Instagram / @cagoodis

Era 2012 quando Camila Goodis fez uma sessão de pilates com Adele pela primeira vez. O treino durou uma hora, mas só depois é que a personal trainer brasileira soube de quem se tratava. As duas se conheceram por meio da atriz Ayda Field e do marido, o cantor Robbie Williams, casal com quem a profissional trabalhou por cinco anos e meio.

“Eles são melhores amigos da Adele. A Ayda me falou o nome, mas eu nem me liguei. Ela [Adele] estava super sem maquiagem, casual, sensível porque tinha acabado de ter filho, falou que tinha começado a fazer pilates. Fiz uma sessão com ela e não sabia que era Adele”, contou Camila, de 36 anos, ao E+.

O treino ocorreu na casa de Williams, onde havia um estúdio com equipamentos de pilates. Depois de terminada a prática, já longe da personal, Adele emitiu um canto, o que despertou uma suspeita em Camila. “Falei para a Ayda que ela era parecida com a Adele. Aí ela riu e me contou que era a Adele”, relatou a brasileira.

Segundo a personal, essa ‘falta de atenção’ é uma bênção porque, na maioria das vezes, os ‘anônimos’ que trabalham com personalidades tendem a fazer muitas perguntas e pedir fotos. Ela afirma que nunca fez isso e a garantia desse conforto faz com que estrelas de Hollywood sintam-se à vontade e indiquem Camila para outras pessoas. “Para eles, tratá-los como pessoas ‘normais’ é muito importante.”

De Santos para os Estados Unidos

Camila tinha 21 anos quando, após terminar a graduação de Educação Física, saiu de Santos, no litoral paulista, para estudar inglês nos Estados Unidos. Na época, conheceu um jovem norte-americano que a pediu em casamento quando ela estava prestes a voltar ao Brasil.

“Em menos de seis meses estava casada, mas não foi para pegar cidadania, até queria levá-lo para o Brasil. Ele tentou, mas, na questão da língua, não conseguiu [se acostumar]. E eu não gostava dos EUA”, conta ela. Apesar disso, ficou no país e começou a fazer cursos diversos, uma vez que aquele feito no país de origem não serviria em terras norte-americanas.

Ela conta que fez cursos e pegou licenças de personal trainer e para dar aulas em grupo, depois se certificou em pilates. A personal estima que gastou US$ 20 mil entre aulas, provas, viagens e estadia para se especializar. Na época, Camila morava em San Diego com o agora ex-marido e montou um estúdio de pilates com uma sócia. O companheiro foi transferido para trabalhar em Los Angeles e ela se desfez da parte no negócio para acompanhá-lo.

Na nova cidade, alugou um espaço para ela mesma treinar pilates, mas a dona gostou do jeito dele e a contratou para dar aulas três vezes por semana. “Comecei a pegar vários clientes e eles me recomendavam para outros e eu ia na casa deles. Como estúdio fica em Beverly Hills, atendo pessoas com muito dinheiro [personalidades], mas eu os vejo como pessoas normais. Nunca tive obsessão por famosos e por isso comecei a atrair muitos deles”, relata Camila.

A primeira pessoa conhecida que treinou, também sem saber quem era, foi Lorraine Bracco, atriz que atuou na série Os Sopranos, de 1999. Depois disso, outros vieram, muitos com confidencialidade, ou seja, ela não pode dizer quem são.

A dieta de Adele

Camila diz que trabalhou com Adele apenas em 2012 e que nunca falou de dieta com a cantora, que só fazia pilates em máquinas. Nos Estados Unidos, a personal tirou licença para life coach, que pode dar dicas de alimentação, mas não pode prescrever dietas, o que seria papel de uma nutricionista. “Comecei a fazer planos alimentares e as pessoas perdiam 20, 30, 40 quilos, e minha popularidade começou a aumentar”, diz.

A brasileira confirma que a cantora, mais tarde, fez a dieta sirt, um plano alimentar que permite, chocolate amargo e vinho, por exemplo. A proposta é emagrecer de forma rápida sem aderir a radicalismos na alimentação. No entanto, a primeira de duas fases, que dura uma semana, consiste em consumir mil calorias nos três primeiros dias e 1,5 mil nos demais. Tudo acompanhado de sucos verdes. Saiba mais sobre a dieta sirt aqui.

Ela acredita que, atualmente, Adele matém o peso apenas com alimentação saudável, o que para a personal é o principal dentro de um plano de emagrecimento. “Não precisa se matar na academia. Se você tem uma dieta boa, já vai ajudar. Não adianta passar cinco horas na academia se a dieta está muito ruim.”

Discreta e com planos de expansão

Em seu perfil no Instagram, Camila Goodis mostra a rotina de treinos, alimentação e compartilha um pouco do trabalho que realiza. No site, afirma que atua com pessoas de 16 a 93 anos. Sem fotos de personalidades nas redes sociais, ela fica satisfeita por não usar a imagem dessas pessoas para promover sua atividade. Mas ficou conhecida nas últimas semanas como a ex-personal de Adele, que perdeu 45 quilos.

Agora, por incentivo de clientes, vai criar um canal no YouTube para dar dicas de alimentação, exercícios físicos e bem-estar. “Quero atingir muita gente”, planeja. Uma das dicas que dará é sobre acreditar em si. “Todo mundo tem de acreditar no seu potencial. Quando uma cliente fala ‘estou gorda’, falo para voltar e dizer ‘sou linda, maravilhosa, mas preciso melhorar’. Eu acredito que a palavra tem muito poder”, afirma.