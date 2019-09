Conheça a menina que se apresentou ao lado de Iza no Rock in Rio

Luara Martins e Iza durante apresentação no Rock in Rio 2019. Foto: Instagram/@multishow

Iza se apresentou no palco Sunset do Rock in Rio 2019 neste domingo, 29, e além de cantar com Alcione, a artista dividiu a apresentação com uma menina de nove anos, que fez uma performance surreal. Luara Martins chamou atenção pela desenvoltura, pelos cabelos trançados e, por isso, pela semelhança com a cantora. Tanto que é chamada de 'mini Iza'.

Com uma roupa prateada, semelhante a da artista, a garota dançou ao som de Yo, Yo, música de Gloria Groove que contou com colaboração de Iza. O clipe, lançado em junho deste ano, traz referências de Telephone.

Mas a conexão entre Iza e sua versão mirim não é de agora. Em maio deste ano, a cantora publicou em seu perfil no Instagram um vídeo de Luara dançando a coreografia da música Brisa.

Na ocasião, ela escreveu: "Ah, pronto. Tenho uma filha. Eu preciso te conhecer. Eu preciso ser sua amiga, nunca te pedi nada".

Dois meses depois, em 7 de julho, o apresentador Rodrigo Faro providencidou o primeiro encontro entre fã e artista no palco do Hora do Faro. As duas, principalmente a pequena, se emocionaram. Na época, a família da garota buscava ajuda para custear as passagens dela para participar de dois festivais de dança. Nesse momento, o Brasil conheceu Luara Martins.

Filha de Francine, a menina mora em Mongaguá, litoral paulista, e costuma imitar as coreografias de Iza. Aos seis anos de idade, ela passou a integrar um grupo de dança infantil, entrou em competições e começou a se destacar no meio. Atualmente, ela é dançarina de street dance e modelo. Em seu perfil no Instagram, administrado pela mãe, Luara conta com mais de cem mil seguidores.

Assista abaixo ao momento em que a menina conheceu Iza pessoalmente:

O encontro entre Iza e a 'mini Iza' deu tão certo que Luara, com seu talento, subiu ao palco para dançar com a cantora no Rock in Rio. No Instagram, a jurada do The Voice Brasil compartilhou um vídeo com um trecho da apresentação das duas e disse que perdeu as contas de quantas vezes o assistiu. Veja abaixo: