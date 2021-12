Conheça a carreira do cantor sertanejo Maurílio Ribeiro, da dupla com Luíza

Estado de saúde do cantor sertanejo Maurilio, dupla com Luiza, é gravíssimo, de acordo com médico do artista Foto: Instagram/@luizaemauriliooficial

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, em 1993. E foi nesse lugar que ele conheceu a cantora Luiza Martins Passos Firpe Santos, que seria sua futura parceira.

Em 2017, Luíza e Maurílio se tornam uma dupla sertaneja e lançam o primeiro álbum Luíza & Maurílio, que foi gravado em Goiás. No ano seguinte, lançaram o Ao Vivo em Imperatriz, disco com 21 canções, sendo nove delas inéditas.

Nesta quarta-feira, 15, o cantor foi internado no hospital Jardim América, em Goiânia, e teve três paradas cardiorrespiratórias durante a madrugada. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas o artista foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar. Ele permanece internado na UTI, realizando terapia de hemodiálise.

Além de cantor, Maurílio é compositor, produtor e arranjador. Ele é casado com Luana Ramos e, antes da carreira musical, cursou Ciências Contábeis.

O principal sucesso da carreira dele na música é o hit S de Saudade, que ocupou os principais lugares das paradas de sucesso com Luíza, com parceria com Zé Neto e Cristiano.

No segundo DVD da dupla, lançada em 2018, músicos Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz e Alcione fizeram participações.

Junto com Luíza, Maurílio também fez parcerias na música com a dupla Maiara e Maraísa e Dilsinho. O clipe mais recente da dupla, da música Para em Mim de Novo, tem mais de cinco milhões de visualizações no YouTube.

Em 6 de novembro de 2021, Luíza e Maurílio e diversos cantores, como Luísa Sonza, Maiara, da dupla com Maraísa, e Henrique & Juliano participaram do velório da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo.