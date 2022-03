Confirmada no Lollapalooza, Miley Cyrus mostra ensaio de 'Fly On The Wall'

Miley Cyrus é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2022. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Miley Cyrus, uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil 2022, compartilhou em suas redes sociais o ensaio de uma das suas canções antigas.

Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta terça-feira, 15, a cantora aparece ensaiando a música Fly On The Wall, que faz parte do disco Blackout, de 2008.

O último show dela no Brasil foi em 2014, em São Paulo. Na ocasião, fãs acamparam na fila para assistir ao espetáculo, mas acabaram recebendo uma apresentação comportada e modesta.

No Lollapalooza, Miley se apresenta no sábado, 26 de março. No mesmo dia, o evento contará também com shows de A$AP Rocky, A Day To Remember, Emicida, Alok e muito mais.

Assista ao ensaio da cantora: