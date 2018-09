Confira a lista dos artistas brasileiros indicados ao Grammy Latino

Iza é uma das indicadas para o Grammy Latino 2018. Foto: Amanda Perobelli/ESTADÃO

O Grammy Latino 2018 ocorre no dia 15 de novembro e, nesta quinta-feira, 20, a premiação revelou seus indicados – e há vários brasileiros na lista.

Artistas do Brasil figuram já nas categorias principais, como Gravação do Ano e Álbum do Ano. Na primeira, a música É Fake (Homem Barato), da cantora brasileira Anaadi, concorre com cantores como J Balvin, Nicky Jam e Jorge Drexler. Já na escolha do melhor álbum, Chico Buarque e seu Caravanas enfrentam nomes como Luis Miguel e Kany García. Anaadi, aliás, também concorre na categoria Artista Revelação.

Nas categorias específicas de língua portuguesa, figuram artistas como Iza, Erasmo Carlos, Ana Vilela, Rubel, Lenine, Chitãozinho & Xororó e Michel Teló. Já nas categorias que englobam músicas de vários idiomas, as representantes brasileiras são Anitta e Pabllo Vittar.

Iza compartilhou em suas redes sociais um vídeo do momento em que recebe a notícia da indicação. Ao ouvir a novidade por telefone, ela começa a chorar.

Quando você fica sabendo que foi indicada ao Grammy pic.twitter.com/fEVIZ9QEQU — IZA (@IzaReal) 20 de setembro de 2018

Confira abaixo a lista de todos os brasileiros indicados:

Álbum do ano

Prometo – Pablo Alborán

Vibras – J Balvin

Caravanas – Chico Buarque

Salvavidas De Hielo – Jorge Drexler

Siguiente – El David Aguilar

Soy Yo – Kany García

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 – Natalia Lafourcade

¡México Por Siempre! – Luis Miguel

Encanto Tropical – Monsieur Periné

Cuando El Río Suena... – Rozalén

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Noturno – Anaadi

Amor É Isso – Erasmo Carlos

Dona de Mim – Iza

Ana Vilela – Ana Vilela

Xenia – Xenia

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Recomeçar – Tim Bernardes

Relax – Kassin

Lenine em Trânsito – Lenine

Casas – Rubel

Ecos do Acaso e Caos de Caos – Jay Vaquer

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Sentimento de Mulher – Solange Almeida

70 Anos – As Galvão

Contraste – Naiara Azevedo

Elas em Evidências – Chitãozinho & Xororó

Dois Tempos, Parte 2 – Zezé Di Camargo & Luciano

Sou do Interior (ao vivo) – Fernando & Sorocaba

Bem Sertanejo – O Show – Michel Teló

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Daquele Jeito – Anastácia

Mariza – Mariza

+AR – Almir Sater & Renato Teixeira

Fitxadu – Sara Tavares

Borghetti Yamandu – Borghetti Yamandu

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Aliança – Pedro Baby, Pretinho Da Serrinha & Tribalistas, songwriters (Tribalistas)

Aponte – Nanda Costa, Lan Lanh & Sambê, songwriters (Maria Bethânia)

As Caravanas – Chico Buarque, songwriter (Chico Buarque)

Convite Para Nascer de Novo – Erasmo Carlos, Dadi & Marisa Monte, songwriters (Erasmo Carlos)

Para Que Me Chamas? – Lucas Cirillo & Xenia, songwriters (Xenia)

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

Mi Gente - J Balvin Con Willy William Featuring Beyoncé

Internacionales - Bomba Estéreo

Yo contra Ti - Ayo

Sua Cara - Major Lazer Featuring Anitta & Pabllo Vittar

Malamente - Rosalía

Melhor canção "urban" - prêmio para compositores

Downtown - Anitta, J. Balvin, Justin Quiles & Alejandro Ramírez

Dura - Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vazquez e Luis Jorge Romero

Mi Cama - Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo e Omar Sabino

Sensualidad - J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper e Xavier Semper

X - J. Balvin, Nicky Jam & Juan Diego Medina Vélez