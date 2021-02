Confira as personalidades que já foram vacinadas contra a covid-19

Fernanda Montenegro, Silvio Santos e Ary Fontoura já foram vacinados Foto: Instagram/ @fernandamontenegrooficial| Instagram/ @danielabeyruti| Instagram/ @aryfontoura

A campanha de vacinação ara idosos com 90 anos ou mais contra a covid-19 começou no Rio de Janeiro em 1 de fevereiro e em São Paulo teve início nesta última sexta-feira, 5.

O empresário e apresentador Silvio Santos, 90, recebeu a primeira dose da Coronavac nesta quarta-feira, 10, na Unidade Básica de Saúde Real Parque, na cidade de São Paulo. Sua filha, Daniela Beyruti publicou um registro da ocasião: “Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!”.

No mesmo dia, o autor de novelas Manoel Carlos, 87, também foi vacinado. A novidade foi publicada nos stories da atriz Julia Almeida, uma de suas filhas: “Fiquei emocionada com esse vídeo que minha mãe mandou. Os dois não saiam de casa desde março”.

Stenio Garcia e Ary Fontoura, ambos de 88 anos, foram imunizados nesta terça-feira, 9. Garcia tomou a vacina em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro e sua esposa, Marilene Saad, compartilhou o momento em stories no Instagram.

Ary também recebeu a vacinação dentro do carro, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, vestindo uma camiseta escrito ‘Vacina Sim’. “O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto”, escreveu ele em vídeo nas redes sociais.

No mesmo dia, o quadrinista e autor de O Menino Maluquinho, Ziraldo Alves, 88, também publicou uma foto sendo vacinado no Posto de Saúde Santa Marta. “Desejo vacina para todos”, escreveu ele.

Veja mais personalidades que já foram vacinadas

Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro, 91, compartilhou um vídeo sendo vacinada no sábado, 6. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos."

Laura Cardoso

Aos 93 anos, a atriz Laura Cardoso também exibiu seu cartão da campanha de combate à covid-19. No perfil da Central Laura Cardoso, a legenda da foto diz: “Laura foi vacinada hoje (6)! Que alegria! Viva a ciência!”.

Lima Duarte

Lima Duarte, 90, recebeu a vacina na sexta-feira, 5, em Indaiatuba, município de São Paulo, e comemorou nas redes sociais. "A ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!".

Elza Soares

Elza Soares, 90, postou no seu Instagram a foto do momento da vacinação, segurando a bandeira do Brasil, e escreveu um texto celebrando a vitória da ciência.

"V.A.C.I.N.A.D.A. Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito à vida que qualquer um de nós”, escreveu.

Retiro dos artistas imunizados

Os moradores do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, foram imunizados no dia 20 de janeiro. O lar de idosos abriga celebridades de todo o Brasil, como Zezé Motta, Paulo César Pereio, Ana Terra e Stepan Nercessian. A atriz Solange Couto, 64, também foi imunizada pois mora no local com a sua mãe.

Zagallo

Nesta segunda-feira, 8, o jogador de futebol Zagallo recebeu a primeira dose da Coronavac, no posto preparado no Parque Olímpico da Barra, no Rio. "Hoje foi dia de ir tomar a vacina da covid. A primeira dose já foi! Zagallo vacina = 13 letras", escreveu ele em publicação no Instagram.

Nelson Sargento

O sambista Nelson Sargento, 96, foi vacinado no dia 31 de janeiro, em uma cerimônia organizada pela prefeitura do Rio para marcar o início da vacinação em idosos. “O samba agoniza mas não morre”, escreveu a equipe de Nelson nas redes sociais.

Orlando Drummond

Na mesma cerimônia em que esteve Nelson Sargento, o comediante e dublador Orlando Drummond, o Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, de 101 anos, recebeu sua primeira dose da vacina. “Sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui”, compartilhou ele nas redes sociais.

Artistas internacionais também já estão sendo imunizados contra o novo coronavírus, entre eles estão Ian McKellen, 81, e Steve Martin, 75; os cantores Tony Bennett, 94, e Willie Nelson, 87; e a apresentadora Martha Stewart, 79.

