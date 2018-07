Confira as declarações de amor das personalidades neste Dia do Namorados

Daniela Mercury se declara neste Dia dos Namorados. Foto: MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

Neste Dia dos Namorados, mensagens de amor não faltam nas redes sociais, e as personalidades não mediram palavras para expressar o que sentem por quem amam.

O jogador Neymar recebeu o carinho de sua namorada, a atriz Bruna Marquezine:

Feliz dia pra todos os apaixonados, como nós Te amo muito Hoje e sempre ❤️ @neymarjr Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Jun 12, 2017 às 3:11 PDT

Daniela Mercury declarou seu romantismo à esposa Malu Verçosa, com quem é casada desde 2013. "Malu, eu não te largo. Eu já não sei andar sem você do meu lado, acho que o meu amor quer se casar. Amor se casa se já é casado? Não sei, mas nesse dia das namoradas, preciso de poesia", escreveu a cantora.

Simone, da dupla com Simaria, recebeu todo o romantismo do esposo Kaká Diniz com uma foto em que ambos aparecem curtindo um dia de sol.

Minha eterna namorada... todos os dias comemoro ter você comigo!!! Que nosso amor seja eterno até quando Deus permitir.. que nosso respeito, amor e cumplicidade seja sempre o caminho a seguir.. Nosso amor existe um tempero chamado de Jesus Cristo e é SOMENTE ELE capaz de nos blindar de todo o mundo.. só escrevi em poucas linhas o que eu já lhe falo todos os dias que é pra vc jamais esquecer!!! TE AMO VIDA @simoneses Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Jun 11, 2017 às 11:26 PDT

A atriz e apresentadora Fernanda Souza também postou uma foto ao lado de Thiaguinho em frente à Torre Eiffel, na França, mas parece que os dois não vão passar o dia de hoje juntos. "Volta logo pra gente comemorar de novo!", ela escreveu.

Feliz dia dos namorados, meu amor... Que seja sempre assim, doce, leve e cheio de companheirismo! Volta logo pra gente comemorar de novo! Kkkk #DiaDosNamorados Uma publicação compartilhada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em Jun 12, 2017 às 4:39 PDT

Ticiane Pinheiro, que ficou noiva de Cesar Tralli neste domingo, 11, se declarou mais uma vez ao apresentador. "Hoje é dia dos namorados, mas eu estou noiva. Será que existe dia das noivas? Podiam inventar, né?", brinca.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou uma foto em seu perfil no Facebook para lembrar Marisa Letícia, que morreu no início deste ano. "Saudades da eterna namorada", escreveu.

Marina Ruy Barbosa também se declarou ao amado, o automobilista Alexandre Sarnes Negrão.