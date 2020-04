Confira a programação de lives para o feriado; vai ter de Gusttavo Lima a Turma do Pagode

Cantor Gusttavo Lima Foto: Nélio Rodrigues/ Globo

As medidas de isolamento social estabelecidas em meio à pandemia do novo coronavírus também resultaram no cancelamento ou adiamento de diversos shows, mas os cantores encontraram nas lives, vídeos ao vivo transmitidos geralmente no YouTube ou no Instagram, uma forma de contornar esse afastamento e realizar apresentações.

Cantores como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Jorge e Mateus já entraram nessa tendência, que reúne principalmente artistas do funk, pagode e do sertanejo. As apresentações de Marília e da dupla sertaneja chegaram inclusive a bater a marca de 3 milhões de acessos simultâneos no Youtube.

E não vai ser diferente neste feriado, em que se comemora a Páscoa. Diversas lives já foram anunciadas para sexta, 10, sábado, 11 e domingo, 12. E é possível inclusive fazer um aquecimento já nesta quinta, 9: o cantor Péricles realizará uma live às 20h, assim como o DJ Pedro Sampaio, e às 21h começa a apresentação da dupla Bruno e Marrone.

O E+ reuniu as principais lives para este feriado anunciadas até o momento, todas realizadas nos canais no YouTube de cada artista, confira:

Sexta-feira (10):

Marcos e Belutti - 20h

KLB - 20h

DJ Rennan da Penha - 19h

ImaginaSamba - 19h

Djonga - 21h

Mc Don Juan - 21h30

Sábado (11):

Matheus e Kauan - 16h

Dennis DJ - 17h

Saia Rodada - 17h

Gusttavo Lima - 20h

Valesca Popozuda - 00h

Domingo (12):

Andrea Bocelli - 14h

Turma do Pagode - 16h

Parangolé - 16h

Zé Neto e Cristiano - 18h

Michel Teló - 20h

