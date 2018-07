Confira as melhores apresentações do VMA 2016

A cantora foi a homenageada na premição deste ano, por isso fez três apresentações, todas incríveis. Na primeira, um cenário em cores claras e o figurino em tons de rosa claro. Ela começou o show com os hits 'Don't Stop the Music' e 'Only Girl (In the World)'. Na segunda apresentação, Rihanna canta entre uma centena de dançarinos, e a performance tem uma pegada mais street, com as músicas 'Rude Boy' e 'What's my Name'. Na terceira parte, a cantora aparece sozinha, num figurino e cenário mais simples, e finaliza com canções como 'Bitch Better Have my Money' e 'Pour it Up'. Para assistir a apresentação da rainha da noite, clique aqui.

Foto: Reprodução/Twitter