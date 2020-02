Conchata Ferrell, a Berta de ‘Two and a Half Men’, descobre grave infecção renal

A atriz Conchata Ferrell, a Berta da série 'Two and a Half Men'. Foto: Reprodução/Warner Bros/CBS

A atriz Conchata Ferrell descobriu uma grave infecção renal em dezembro e chegou a ficar algumas semanas internada na UTI de um hospital em Charleston, Virgínia, nos Estados Unidos.

Ela estava na casa de férias desde o Dia de Ação de Graças. A notícia foi divulgada nesta terça-feira, 18, pelo TMZ.

Conchata Ferrell interpretou Berta, a faxineira de Charlie na série Two and a Half Men. A atriz participou de praticamente todas as temporadas da série e fez participação inclusive na versão do seriado em que Ashton Kutcher substituiu Charlie Sheen.

De acordo com informações do TMZ, no início de dezembro, Conchata descobriu algo que a deixou fraca e frágil - que acabou sendo uma infecção nos rins que se espalhou e começou a contaminar o sangue.

A atriz ficou na UTI por algumas semanas, enquanto os médicos trabalhavam para tratá-la. Ela recebeu alta em janeiro e se recupera em casa, com ajuda de fisioterapeutas e enfermeiras. Ainda segundo o site, Conchata estava acamada e não podia andar até recentemente - agora, ela está de volta à Los Angeles.

Em entrevista ao TMZ, Conchata disse que não sabe como ficou doente e que a família dela esteve presente durante todo o tratamento.