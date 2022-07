Compositora de 'Positions' descobre versão de Melody: 'Espera aí'

Nija Charles, que mantém parceria frequente com Ariana Grande, ficou conhecida no Brasil após briga entre Melody e Anitta. Foto: Instagram/@amnija_, Instagram/@arianagrande e Instagram/@melodyoficial3

MC Melody teve uma surpresa nada agradável no último domingo, 17, após a briga com Anitta . É que a compositora de Positions, sucesso na voz de Ariana Grande , descobriu a canção Assalto Perigoso, uma versão sem autorização do hit internacional feita pela adolescente brasileira, de 15 anos, que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter, nesta segunda-feira, 18.

Nija Charles ficou sabendo da versão - que chegou a entrar na lista das 50 faixas mais ouvidas do Spotify Brasil - através de tuítes de fãs de "poderosa", que começaram a mencionar a gravadora Republic Records para fazer com que a equipe de Ariana ficasse ciente da versão criada por Melody. "Espera aí", escreveu Charles no Twitter, com um emoji que simboliza dúvida.

Após o tuíte da compositora, o clipe foi retirado no perfil oficial de Melody no YouTube.

A briga com Anitta aconteceu após a cantora citar Melody em resposta a uma seguidora que criticou seu posicionamento como 'antipetista': "Isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional...".

A MC rebateu nas redes sociais, dizendo que cantora não tira seu "nome da boca". "Mulher, em vez de você ficar aí falando que meu trabalho não é profissional, pega a minha música como exemplo. Faça uma música melhor que a minha e bate Top 1 assim como eu", declarou a adolescente.

Logo depois, Anitta voltou ao Twitter e rebateu o comentário de Melody usando como referência a música Assalto Perigoso: "Conheço os compositores da música que você bateu Top 1, mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que não mostrei para eles se não... Agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí para nós que aí você vira notícia".