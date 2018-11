‘Completarei a última 'quimio' e estarei livre desses caminhos dolorosos’, desabafa Beto Barbosa

Beto Barbosa após sua primeira sessão de quimioterapia. Foto: Instagram / @betobarbosa

Beto Barbosa luta há alguns meses contra um câncer na próstata e outro na bexiga. A busca pela cura e detalhes do tratamento são compartilhados frequentemente pelo cantor nas redes sociais. E nesta segunda-feira, 12, não foi diferente.

A semana começou de maneira especial para Beto Barbosa, que recebeu a notícia que deveria fazer a última sessão de quimioterapia.

No Instagram, ele demonstrou ansiedade momentos antes do fim do tratamento. “Às 20h30 de hoje, completarei a última quimio e estarei livre, em nome de Deus, desses caminhos dolorosos. Meu coração me diz que estou curado. Minha fé sempre foi grande e as orações e vibrações de cura foram centenas de milhares (sic)”, escreveu.

Os fãs do cantor enviaram mensagens de solidariedade na publicação. “Tenha fé que vai dar certo” e “Que Deus te abençoe sempre” foram alguns dos comentários de internautas.

Os resultados dos exames deverão sair em breve, segundo informações do próprio Beto Barbosa, que revelou que vai passar por nova cirurgia no ano que vem. “Os óculos escuros escondem o inchaço das medicações. Esperar agora os exames no dia 21/11 para operar em janeiro de 2019”, detalhou.

Em outra publicação, Beto Barbosa aparece ao lado do médico e oncologista Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer. “Dr. Fernando Maluf, na imagem, e sua genial equipe de médicos e enfermeiros super profissionais me fazendo sorrir com a notícia da última quimio”, declarou o cantor.