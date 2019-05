'Como vou ser padrinho de quem mal conheço?', responde Whindersson Nunes sobre Carlinhos Maia

Carlinhos Maia e Whindersson Nunes em cena de 'Os Roni'. Foto: Reprodução de 'Os Roni' (2019) / Multishow | YouTube / @Humor Multishow

Whindersson Nunes e Carlinhos Maia usaram o Twitter para discutir em público na tarde desta quinta-feira, 23. A briga se originou por conta do não comparecimento de Whindersson no casamento de Carlinhos, para o qual havia sido convidado para ser padrinho, na última terça-feira, 21. Após a discussão, Carlinhos Maia desativou seu perfil no Instagram.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias publicada nesta quinta-feira, 23, Carlinhos Maia fez críticas à postura de Whindersson Nunes: "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia".

"Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada", continuou.

Pouco depois da divulgação da notícia, Whindersson Nunes publicou uma sequência de risos em seu Twitter, o que foi encarado como uma indireta à entrevista dada por Carlinhos Maia.

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Whindersson (@whindersson) 23 de maio de 2019 Algum tempo depois, Carlinhos Maia também foi ao Twitter, para afirmar estar arrependido da situação: "Logo eu, que falo tanto para as pessoas seguirem e resolverem suas coisas internamente me deixar levar pela última vez por fofocas e intrigas". "Isso serviu pra uma coisa: entender que a felicidade realmente incomoda. Entender que algo tão pequeno, perto do que é meu trabalho e de Whindersson, fermentamos polêmicas para pessoas que a vida é apenas aplaudir brigas". "Acabei me desconhecendo agora, e porque me pronunciei sobre algo que acontece em todas as relações. Não levei em consideração o trabalho que fizemos juntos, que foi a coisa bonita dessa história toda", prosseguiu. Olha só que coisa doida!!! Logo eu que falo tanto para as pessoas seguirem e resolverem suas coisas internamente, me deixei levar pela ÚLTIMA VEZ, por fofocas e intrigas, trazendo a discórdia entre os meus!!! Me sentir pequeno diante de tudo que eu prego. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Me sentir um bobo em da audiência para algo tão inútil e que não muda nem acrescenta nada na vida das pessoas que me seguem. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Percebi, que sou mais humano ainda, e que toda vez que me fizerem achar o contrário eu vou olhar fotos antigas, pra eu nunca esquecer quem eu sou e por que estou aqui.... — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Quero pedir MILHÕES DE DESCULPAS, a quem me segue a LUCAS que não merece eu estar falando sobre coisas vans no nosso momento de AMOR! Quero pedir desculpa, a todos que magoei, mesmo que não me peçam pelas marcas que me causaram! — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Quero pedir MILHÕES DE DESCULPAS, a quem me segue a LUCAS que não merece eu estar falando sobre coisas vans no nosso momento de AMOR! Quero pedir desculpa, a todos que magoei, mesmo que não me peçam pelas marcas que me causaram! — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Mas isso serviu pra um coisa::: Entender que a felicidade realmente incomoda, entender que algo tão pequeno, perto do que é meu trabalho e de Whinderson, fermentarmos polêmicas para pessoas que a vida é apenas aplaudir brigas. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Eu acabei me desconhecendo agora, e por que me pronunciei sobre algo, que acontece em TODAS as relações. Não levei em consideração o trabalho que fizemos juntos, que foi a coisa bonita dessa história toda e de que nos faz entender que é pra isso que estamos aqui: — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 Se o HUMOR não estiver rindo sentado significa que o choro venceu. E se depender do meu AUMOR ISSO NÃO VAI ACONTECER!!! — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019 PAZZZZZZZZZZZZZZZZZ✨✨ — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019

Minutos depois, Whindersson Nunes publicou um print mostrando que o perfil de Carlinhos Maia teria curtido o comentário de uma usuária ironizando o tuíte de Whindersson com os risos: "Oxe, não era ele que tava com depressão?".

Na sequência, respondeu alguns tuítes afirmando que Carlinhos teria lhe bloqueado no WhatsApp, e expondo mais detalhes sobre a briga, incluindo o motivo por quê Whindersson Nunes não foi ao casamento de Carlinhos Maia.

"Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV", afirmou.

Em seguida, prosseguiu: "Só eu sei o que passei com você nesses últimos meses gravando e não tô afim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único da vida, então me deixe."

"E por favor, não vá atacar ninguém, não, deixe cada um seguir sua vida e ser feliz. O momento é de festejar, é de felicidade. Deseje felicidade aos noivos, e que Deus esteja sempre olhando por todos nós!", encerrou Whindersson.

Carlinhos Maia chegou a publicar alguns stories desabafando sobre a situação, inclusive falando sobre si mesmo na terceira pessoa em alguns momentos.

O Carlinhos fez milhões de coisas boas, o Carlinhos errou e erra sempre, o Carlinhos vai errar até o último dia da vida, o Carlinhos se arrepende, chora, tudo isso tem um por que maior. Deus eu te respeito, e esperarei o teu tempo, mas agora eu saio de cena! Até já — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019

"Meus seguidores, me perdoem. Gente, eu tô numa briga idiota. Me deixei me levar, como é que pode? Logo eu, que falo tanto em Deus, em acreditar, em empatia, em amor. Celebrei meu casamento e agora estou dando ibope para uma coisa desse tamanho? Ei Carlinhos, ei, cara, você tem um trabalho massa!", disse Maia.

Após as respostas dadas pelo colega, Carlinhos Maia publicou uma foto ao lado de Whindersson Nunes e Tirullipa, trio que contracena junto em Os Roni, programa do canal Multishow: "Continuo sendo fã desse cara e não vou deixar de ser nunca! Você tem seu espaço e eu o meu. O resto é só falatório."

"Você chegou primeiro e eu depois e nos unimos. Você me falou sobre amar e eu te falei sobre amor (parece até um casal). Você me ensinou muitas coisas e me ouviu quando eu precisei, obrigado. [...] Whindersson, perdão por ouvir o que disseram de você sobre mim. Perdão a todos!", continuou.

O humorista Tirullipa fez um comentário: "Somos irmões! [sic] Sempre seremos! Deus nos dê sempre a paz".

Minutos depois, a conta de Carlinhos Maia no Instagram havia sido tirada do ar. "Meu Instagram não caiu, desativei!", afirmou.

O meu Instagram NÃO CAIU, desativei! Até o menino Carlinhos se reestruturar e da atenção a pessoa mais importe da minha vida: Lucas❤️ — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) 23 de maio de 2019

Confira a publicação de Carlinhos Maia ao lado de Whindersson Nunes abaixo:

