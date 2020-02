'Como se comparar a Lady Gaga?', diz ex-namorada de atual companheiro da cantora

A cantora Lady Gaga e seu namordo, Michael Polansky, saindo do estádio onde ocorreu o Superbowl Foto: Marco Bello / Reuters

Apesar de não ser um hábito necessariamente saudável, é quase impossível, às vezes, não se comparar. Mas como lidar com essa prática quando você descobre que o seu ex-namorado está, agora, namorando uma das mais conhecidas cantoras do mundo, Lady Gaga?

Foi com esse questionamento que Lindsay Crouse, jornalista que trabalha no The New York Times, se deparou quando foi informada do novo relacionamento da cantora com o empresário Michael Polansky. Lindsay namorou Polansky por sete anos, “durante todo o ensino médio e alguns anos depois também”, diz ela.

Lindsay decidiu falar sobre o tema em um artigo publicado no jornal em que trabalha. Ela comenta que, por ter perdido o contato com Polansky, soube do relacionamento quando surgiram fotos de Lady Gaga com o novo namorado. Logo depois, ela recebeu mensagens de amigos pedindo para ela checar as redes sociais e perguntando se ela “estava ok”.

“Se você já procurou a nova parceira de um ex (seja honesto), você provavelmente jogou um certo jogo consigo. Ou você está apenas curioso - o que é saudável - ou quer saber como você pode ser comparada a ela. Idealmente, a vida do ex não melhorou muito sem você? Nesse caso, porém, tudo ficou de pernas para o ar”, relata Lindsay. “Como você se compara com a Lady Gaga?”, questionou.

Apesar disso, Lindsay decidiu usar a comparação para o bem. Ela relata que começou a se valorizar mais, comprar uma roupa nova, usar maquiagem para um evento, repassar para o chefe um elogio que recebeu por e-mail. “Lady Gaga está vivendo a vida ambiciosa que nós continuamos a dizer que as mulheres deveriam abraçar”, comenta a jornalista.

“Se a Lady Gaga pode fazer o que ela quiser, e ainda expandir o que ela quer, por que não eu também? Por que não permitir que ‘exatamente o que eu sou’ signifique tentar ser o melhor que eu possa ser?”, defende Lindsay.

A jornalista conclui comentando que a experiência de ver o ex-namorado como alguém famoso ajudou ela a perceber que, independente de ser a Lady Gaga ou uma jornalista do The New York Times, todos acabam sendo os mesmos: “estranhos, sorrindo em uma tela”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais