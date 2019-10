'Comecei vendendo sanduíche na rua', diz Henrique Fogaça

O chef de cozinha Henrique Fogaça é dono do Sal Gastronomia. Foto: Christina Rufatto/EStadão

Henrique Fogaça relembrou o início de sua carreira até chegar a chef de cozinha. Nesta sexta-feira, 11, o jurado do MasterChef publicou uma foto da kombi que utilizava para vender lanches nas ruas, uma do início do Sal Gastronomia, restaurante do qual é dono, e outra mais recente no local.

"Quem me vê na primeira foto, não faz ideia que eu comecei vendendo sanduíche na rua. Nem imagina o quanto eu sempre acreditei no meu sonho e o quanto eu lutei até chegar onde estou", disse Fogaça.

O chef inaugurou o Sal Gastronomia há 15 anos em Higienópolis, em São Paulo. Em 2017, ele abriu uma filial no Shopping Cidade Jardim, um espaço de elite. Apesar disso, na ocasião, Fogaça disse que manteria sua essência. "Sou o que sou, não vou mudar." Leia mais aqui.

Além dessas duas unidades em São Paulo, há uma filial no Rio de Janeiro, no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. Mas até chegar nesse patamar, "foram vários perrengues". "Muitas noites que dormi pouco, muito esforço e trabalho duro. Mas nunca deixei de sonhar e nem de acreditar que era possível", afirmou na publicação.

Ele mostrou, nas fotos, uma kombi vermelha nomeada com 'Rei das Ruas', ele sentado à mesa de um restaurante e uma imagem em que prepara um prato.