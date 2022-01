'Comecei a treinar para Adão Negro quando saí do útero', brinca The Rock

Dwayne Johnson na 47ª cerimônia do People's Choice Awards, na Califórnia, em dezembro de 2021. Foto: Mike Blake/Reuters

O ator Dwayne 'The Rock' Johnson teve um intenso preparo físico para viver o personagem Adão Negro em filme homônimo da DC que deve estrear em 28 de julho no Brasil.

Ao falar sobre o treino que fez para estar na melhor versão que gostaria, ele brincou que vem se preparando para o papel desde o nascimento.

"Comecei a treinar para Adão Negro quando saí do útero. Acredito que nasci para interpretar esse personagem", disse em entrevista ao Men's Journal.

Ao falar objetivamente, o ator comentou que o projeto do longa-metragem está com ele há dez anos e o processo físico teve início quando a equipe reuniu o material e começou a desenvolvê-lo no que é hoje.

"Assim que a data de início foi acertada pela nossa produtora Seven Bucks, o resto da minha equipe, a Warner Bros. Studio e DC Comics, comecei a construir um programa de treinamento exaustivo com meu treinador Dave Rienzi. Eu queria entrar nisso na melhor forma da minha carreira", completou.

The Rock contou que, ao longo dos anos, se preparou para competições e jogos grandes. Tudo começou com a carreira deleno futebol universitário na Universidade de Miami. "A partir daí, só ficou mais intenso, principalmente quando comecei minha carreira na luta profissional", relata.

Segundo o artista, conseguir o papel de Adão Negro "foi uma chance única na vida para elevar o nível mais uma vez". Parte desse preparo envolve fazer de seis a sete refeições por dia, com equilíbrio de proteínas, carboidratos e gorduras boas.

Ele diz que açúcar só entra na dieta em momentos ocasionais e os dias de "trapaça", em que foge do programa estabelecido, são raros. "Essas refeições são reservadas apenas para o domingo. Eu gosto muito delas e gosto de ter esse tipo de diversão com a minha comida."