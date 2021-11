'Comecei a te amar antes de me apaixonar', declara Tatá Werneck para Rafa Vitti no aniversário dele

Tatá Werneck e Rafael Vitti Foto: Instagram/@tatawerneck

Rafael Vitti completa 26 anos nesta terça-feira, 2, e recebeu uma declaração de amor de Tatá Werneck. Ambos são pais da pequena Clara Maria.

"Eu comecei a te amar antes de me apaixonar. Eu queria ter paz. Confiar. Ser amada. Amar sem medo. Eu ganhei mais do que isso: você me deu uma família", afirmou a apresentadora na legenda de uma série de fotos que publicou no Instagram.

Tatá Werneck também falou sobre os ensinamentos que Rafael Vitti transmite para ela. "Me ensina que a vida precisa ser vivida com simplicidade. Que jovem pode comer todo dia leite ninho, açúcar, chocolate, leite condensado porque se colocar morango, a fruta torna o prato saudável. Você me prova todos os dias que a deusa tem o melhor pai do mundo", disse.

Em tom de brincadeira, a atriz ironiza: "Você fica bem em todas as fotos que tira. Quando vê meu rolo de câmera você ri, me aperta e diz “você sai mto fofinha nas fotos” (normalmente são fotos em que meu nariz parece ser “desatarraxavel”). Você acorda sempre assustado e eu tenho muitos filmes disso que divulgarei no momento certo".

A apresentadora também falou de Clara Maria, filha que tem com Rafael: "Nossa Deusa é fruto de um amor muito criticado, mas ela veio pra mostrar que diante de tantas sombras, fez-se a luz: esse mini poste iluminado de led já com wi-fi. Viva nossa família. Viva você meu amor. E quem escrever “é sobre isso e tá tudo bem” será bloqueado. De clichê basta nosso amor de vale a pena ver de novo", concluiu.