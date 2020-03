Com Tyga cantando em português, Kevinho lança clipe de ‘Corpo Sensual’

O rapper Tyga em apresentação na Semana de Moda de Milão Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

O cantor Kevinho lançou nesta segunda, 9, o vídeo de Corpo Sensual, sua nova música em parceria com o rapper americano Tyga. O clipe foi gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, durante uma turnê do músico americano pelo Brasil.

Seguindo os passos de Drake no remix de Ela é do Tipo, do funkeiro Kevin o Chris, o americano se arrisca no português no reggaeton, mostrando seu esforço no idioma em frases como “A vibe é boa e não para de dançar”.

Kevinho comentou o lançamento em seu Instagram. “Há mais ou menos 7 anos atrás eu ouvia Tyga no Youtube. Hoje acabei de lançar minha música com ele. Tipo, como assim? Sonhei bastante, e vi que estou acordado”, disse.

Essa não é a primeira parceria internacional de Kevinho, que já viu sua faixa Olha a Explosão ganhar um remix com os rappers 2chainz, Nacho e French Montana e também apareceu em Loko, colaboração entre o Major Lazer, do produtor Diplo, e Tropkillaz.

Recentemente, o intérprete de O Grave Bater e O Bebê foi destaque nas redes sociais por outro motivo: a proliferação de fake news sobre sua suposta morte, desmentidas pelo próprio cantor.

Assista ao clipe de Corpo Sensual: