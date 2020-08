Com tendão rompido, Bell Marques adia live que faria em setembro

O cantor Bell Marques rompeu um tendão enquanto jogava tênis. Foto: Instagram/@bellmarques

O cantor Bell Marques informou nesta sexta-feira, 28, que terá de cancelar uma live que faria em setembro porque rompeu o tendão calcâneo, popularmente conhecido como tendão de Aquiles, do pé direito. Com mobilidade reduzida, ele disse que vai animar os fãs cantando de vez em quando no Instagram.

O artista publicou uma foto na rede social em que aparece sentado em uma cadeira de rodas e com o pé engessado. A expressão dele, porém, é de alegria e ele vibra, como se estivesse comemorando. "Desanimar não combina comigo", escreveu na legenda.

Nos stories, ele explicou que se machucou quando foi jogar tênis. "Para a semana, vou fazer uma cirurgia para ver se recupero ele", afirmou. A live seria feita no final de setembro, período em que estará de recuperação.

"Mas no começo de outubro prometo que nós vamos fazer uma live lindíssima, temos um projeto super bacana para vocês. Enquanto isso, vou cantar canções para vocês sempre aqui e mostrar o que estou fazendo", completou.