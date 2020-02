Com residência em Paris, José de Abreu vai morar 'um tempo' na Nova Zelândia

O ator José de Abreu e a mulher Carol Junger. Foto: Instagram/@josedeabreu

O ator José de Abreu compartilhou com os seguidores do Instagram que está de mudança para a Nova Zelândia com a mulher, a maquiadora Carol Junger. O artista tem residência fixa em Paris, na França, há cinco anos e vem ao Brasil apenas quando tem trabalhos para gravar.

A princípio, o casal vai morar em Auckland. "Se gostarmos, ficamos. Se não, Wellington ou Christchurch [outras cidades do país]. Opções não faltam: país lindo, padrão de vida comparado ao dos países escandinavos, mas sem o ônus do frio", disse o ator na terça-feira, 5.

Em outra publicação, Abreu explicou que não mora no Brasil há cinco anos e que tem um visto especial, destinado a pessoas com habilidades nas áreas da ciência, artes e educação, por exemplo.

"Só fico no Brasil quando estou gravando. No momento, estou em Bali. Saí do Brasil em novembro, no dia em que acabou A Dona do Pedaço", disse. "Decidi morar um tempo na Nova Zelândia antes de voltar. Para Paris, claro!".