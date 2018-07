Com orações e sem piadas, padre Marcelo Rossi estreia no Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Um dos primeiros padres 'pop' do Brasil, Marcelo Rossi agora também está no Instagram. O perfil foi inaugurado na sexta-feira, 20, dia em que completou 49 anos de idade, e já conta com quase 100 mil seguidores.

Sem recorrer a gracejos, como seu colega Fábio de Melo, o padre optou por fazer da rede social um canal de evangelização aos seus seguidores. Mensagens com "bom dia" ou "boa noite" quase sempre são seguidas de uma oração.

Ele também tem aproveitado para mostrar os bastidores de seu trabalho na igreja, antes e após as missas, e sobre outros detalhes de sua rotina, como suas participações diárias em programas de rádio.

Os primeiros vídeos publicados pelo sacerdote estão com problemas de áudio e enquadramento, mas Rossi tem pedido constantes desculpas aos seguidores por sua falta de habilidade com o meio virtual.

Veja algumas publicações do padre Marcelo Rossi em seu perfil no Instagram:

Comemorando meu aniversário aqui no Facebook e lançando meu Instagram! Deixem aqui nos comentários mensagens de felicidades para o nosso querido Padre #vivapadremarcelorossi Um vídeo publicado por Padre Marcelo Rossi (@padremarcelorossi) em Mai 20, 2016 às 12:12 PDT

Final da missa SANTUARIO Nossa Senhora dos Aflitos Um vídeo publicado por Padre Marcelo Rossi (@padremarcelorossi) em Mai 22, 2016 às 2:13 PDT