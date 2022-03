Com maioria dos ingressos esgotados, Jão inicia turnê 'Pirata' neste fim de semana

Apresentações terão como trilha sonora o álbum 'Pirata', último lançado por Jão. Foto: Gabriela Schmidt

O momento chegou. Fenômeno na internet, o cantor Jão dará início à turnê Pirata neste sábado, 12, no Rio de Janeiro. O show marcará a volta do cantor aos palcos após o início da pandemia da covid-19.

Pirata bateu recordes de vendas e consagrou o cantor como o primeiro artista a esgotar três shows de uma mesma turnê no Espaço das Américas, casa de espetáculos localizada na cidade de São Paulo.

Além das apresentações na capital paulista, os eventos no Rio, Salvador, Recife e Curitiba também já estão com as entradas esgotadas.

A turnê também passará por cidades como Natal, Goiânia, Porto Alegre e Brasília. Ele ainda fará apresentações em festivais de música nacionais, como o Lollapalooza, no dia 26 de março, e o Mita, no dia 22 de maio.

O artista vem fazendo sucesso nas redes e, especialmente, no TikTok por conta do hit Idiota, do álbum Pirata. Na plataforma de vídeos, a canção já foi usada mais de 200 mil vezes e faz parte de uma trend – nome dado às tendências mais usadas no aplicativo.

Além de Idiota, Jão prometeu outras músicas do último álbum nas apresentações, como Coringa e Não Te Amo.

Confira as datas e os locais de Pirata:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais