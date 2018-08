Com hérnia de disco, Anitta faz show acompanhada de fisioterapeuta

A tal. Anitta se destacou no Rock in Rio Lisboa deste ano Foto: Agência Zero

As coreografias de Anitta devem ficar menos intensas a partir de agora. A cantora foi diagnosticada com hérnia de disco, que ocorre quando parte de um disco intervertebral sai da posição e comprime os nervos a partir da medula espinhal. O problema é mais comum nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento. O problema de saúde foi revelado pela própria cantora, no perfil oficial dela no Instragram.

"Hoje é aniversário da minha fisioterapeuta e ela escolheu passar comigo. Gente, eu tenho tanto carisma (risos). Na verdade não é não, é que saiu o meu laudinho e eu estou com uma hérnia de disco e se ela não me acompanhar agora eu vou ficar entrevada, então agora ela fica comigo", explicou Anitta, durante uma viagem a Barretos.

Na noite de quinta-feira, 16, a cantora participou do palco principal da Festa do Peão de Barretos e abriu o espetáculo com Bang, hit que ultrapassou 300 milhões de visualizações no Youtube.