Com esclerose múltipla, Claudia Rodrigues é internada novamente

Claudia Rodrigues voltou a ser internada e está no em centro médico Cevisa, em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, devido à esclerose múltipla. A atriz foi diagnosticada com a doença autoimune em 2000 e luta contra as limitações da enfermidade desde então.

Atriz Claudia Rodrigues luta para controlar esclerose múltipla Foto: TV GLOBO / Zé Paulo Cardeal

Em 2016, ela passou por um transplante de células-tronco na tentativa de diminuir as limitações ocasionadas pela doença. Em decorrência do tratamento, no ano passado Claudia foi internada no Hospital Albert Einstein, com o risco de perder a visão.

Por afetar o sistema nervoso central, os principais sintomas da esclerose múltipla são visão dupla, dormência no corpo e disfunções de equilíbrio e comportamento.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma notícia sobre sua internação e comentou “infelizmente”.