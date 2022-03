Com 'Envolver', Anitta faz história e chega ao Top 1 do Spotify Global

'Envolver', de Anitta, quebrou recordes e levou a cantora ao topo do Spotify Global. Foto: Marco Ovando

Enfim, ela chegou lá. Anitta alcançou o topo máximo do Spotify Global e Envolver se tornou a música mais ouvida no mundo nas últimas 24 horas, com mais de 6,3 milhões de reproduções.

Ao longo dos últimos dias, os fãs da cantora puderam acompanhar o crescimento do hit nos charts mundiais, enquanto a brasileira quebrava recordes dos mercados brasileiro e latino.

No Brasil, nenhum outro cantor chegou nesse lugar na plataforma antes. Agora, no Top 1, Anitta é também a primeira cantora latina a realizar esse feito, ultrapassando Karol G e Kali Uchis que conseguiram chegar ao Top 2.

O que torna o feito da cantora ainda mais inédito é o fato de ser uma canção solo. A música foi composta por ela em parceria de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz.

No entanto, o trabalho quase não saiu do papel. Segundo a cantora, a Warner Records resistiu em realizar o lançamento. “Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forçar para lançar isso sozinha”, revelou ela no stories do Instagram.

Mas Envolver não só foi lançada como mostrou que ela tem força para hitar sem a necessidade de feat. Até então, sua melhor posição era com Vai Malandra, que chegou ao 18º lugar nos charts da plataforma.

Ouça Envolver:

O sucesso de Envolver

A canção veio a público em 11 de novembro de 2021, como single do álbum Girl From Rio, que será lançado na primeira quinzena de abril, mas o sucesso veio três meses depois.

Em março, um desafio na internet chamado "El paso de Anitta", onde as pessoas reproduziam a coreagrafia da música. Isso fez com que Envolver viralizasse nas redes sociais, especialmente no TikTok.

O challenge ganhou força principalmente na América Latina e, consequentemente, começou a subir nos charts desses países. No México, por exemplo, a música chegou a avançar 80 posições em 24 horas.

Dia após dia, Anitta foi aumentando o número de ouvintes e a quantidade de reproduções na música. Os fãs da cantora puderam acompanhar a evolução e crescimento de Envolver.

No dia 6 de março, o hit amanheceu no Top 200 do Spotify Global, na posição 172, com 829 mil reproduções, sendo que mais de 200 mil vinham dos mexicanos.

Aos poucos, também foi ganhando espaço em países como Portugal, Espanha, Argentina, Bolívia, Peru, Panamá, Peru, Equador e diversos outros.

Não demorou muito para que chegasse ao Top 100: em 10 de março, a canção já estava na posição 92, com mais de 1 milhão de reproduções. Dois dias depois, já estava entre as 50 músicas mais ouvidas do mundo.

No último dia 19, ela chegou em 9º lugar, fazendo de Anitta a primeira brasileira a alcançar o Top 10 da plataforma. Menos de uma semana depois, a música já é mais ouvida do mundo.