Com 'Caravana Das Drags', Xuxa roda Brasil num ônibus cor de rosa, em parceria com Amazon Prime

Em ônibus cor de rosa, Xuxa e Ikaro Kadoshi embarcam em busca da drag suprema do Brasil. Foto: Blad Meneghel

A rainha dos baixinhos, Xuxa, já está à frente de um novo reality show brasileiro. Caravana Das Drags é uma produção da Amazon Prime Video, onde a loira irá viajar por todo o país em um ônibus cor de rosa, para escolher a melhor drag queen brasileira.

As gravações já foram iniciadas. Ao lado da drag Ikaro Kadoshi, Xuxa visitou a cidade Diamantina, em Minas Gerais.

“Diamantina é um sonho! Em breve pretendo voltar para visitar, porque como estava à trabalho, não consegui ver tudo, visitar as cachoeiras”, contou Ikaro nos stories. “Estou na minha melhor fase, vivendo um sonho mais lindo. Está sendo tudo absolutamente lindo e encantador! Vocês não perdem por esperar.”

Após passar por Minas e Goiás, as duas irão conhecer as drag queens do Nordeste. O reality é uma versão brasileira do norte-americano RuPaul’s Drag Race e os jurados irão decidir quem é a Drag Suprema do Brasil.

Os desafios para conquistar o título são inspirados no regionalismo dos estados brasileiros. Ao final de cada episódio, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

O Prime Vídeo ainda não divulgou uma data para a estreia do programa, mas a previsão é que vá ao ar entre o final de 2022 e início de 2023.