Com câncer no fígado, filho de Michael Bublé tem 90% de chance de sobreviver

Com um câncer no fígado, Noah, o filho de 3 anos do cantor Michael Bublé, tem 90% de sobreviver, informou na quinta-feira, 10, o jornal britânico The Mirror. A informação teria sido dada por médicos do menino, que já está em tratamento há quatro meses, nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista Gente, da Argentina, a irmã de Luisana Lopilato - mãe de Noah - falou que o menino era um "guerreiro". "Câncer é uma doença horrível, mas temos fé que ele vai superar isso", disse Daniela Lopilato à publicação.

O garoto estava em Buenos Aires, cidade-natal da sua mãe, quando começou a se sentir mal. Agora, ele está em tratamento em Los Angeles, mas deve seguir para Memphis, Tennessee, onde a família mora.

A notícia sobre a doença de Noah foi revelada este mês, por meio de um comunicado no Facebook de Luisana, assinado por Bublé. "Estamos devastados pelo recente diagnóstico de câncer do nosso filho mais velho. [...] vamos gastar todo o nosso tempo e atenção para ajudar Noah a ficar melhor, suspendendo nossas atividades profissionais por agora", dizia o post.

Bublé e Luisana também têm o caçula Elias, de apenas 9 meses.