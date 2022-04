Com aposta internacional, Pabllo Vittar lança 'Follow Me'

Pabllo Vittar deu ‘spoilers’ de ‘Follow Me’ no LollaPalooza. Foto: YouTube / Pabllo Vittar

Nesta sexta-feira, 1º, a drag queen Pabllo Vittar lançou uma nova canção, Follow Me, mais uma parceria com a japonesa Rina Sawayama.

A batida eletrônica é a segunda colaboração entre as duas. Elas estiveram juntas na versão remix da música Comme des Garçons e o novo single faz parte do projeto internacional de Pabllo Vittar, I am Pabllo Tour.

Elas cantam que, às vezes, é preciso jogar os problemas no lixo e se divertir, mesmo em dias ruins.

Nas redes sociais, Rina agradeceu a oportunidade e pediu que os fãs publicassem seus vídeos dançando a música. “Obrigada anjo Pabllo por me receber nesse feat. Me marquem nos vídeos de vocês dançando a música que eu mando nudes de volta”, brincou a cantora.

Já Pabllo fez uma série de posts no Twitter falando sobre o quanto estava animada com o lançamento e pediu que os fãs ouvissem muito. A drag ainda relembrou que, durante o Festival Lollapalooza, deu um spoiler de Follow Me.