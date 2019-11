Com adereço de noiva, Paloma Bernardi brinca com Dudu Pelizzari

Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari. Foto: Instagram/@palomabernardi

Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari curtiram o show de Bell Marques em um cruzeiro na noite desta segunda-feira, 25, e a atriz compartilhou alguns momentos nos stories do Instagram. Em um deles, ela brinca com o ator ao colocar um adereço de noiva na cabeça. A tiara de véu era da irmã dela, Rayssa Bernardi, que comemorava a despedida de solteira no local.

Nas imagens, o casal aparece sorrindo, cantando e trocando carinhos. Eles estão namorando desde o ano passado.

Em abril deste ano, Paloma se declarou para Pelizzari ao publicar uma foto deles a fim de parabenizá-lo pelo aniversário.

"Precisávamos de mais alguma coisa para nos (re)conhecer?! Sim, o tempo, com a convivência, recheado de muita arte, músicas, troca, famílias, orações, Chapada, forró, a maturidade dos sentimentos", declarou-se.

Ontem, eles se divertiram na festa e, em determinado momento, Paloma colocou na cabeça uma tiara de véu de noiva. Quem estava filmando a cena apontou a câmera para Pelizzari, que se expressou de forma engraçada.

Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari se divertem durante festa em um cruzeiro. Foto: Instagram/@palomabernardi

Confira mais fotos compartilhadas pela atriz na rede social:

Os artistas Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari. Foto: Instagram/@palomabernardi