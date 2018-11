'Colonizar Marte é importante, mas não é o fim', diz diretor de 'Han Solo'

Cineasta Ron Howard no Festival de Cannes, na França. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Ron Howard, diretor do filme Han Solo: Uma História Star Wars, falou a respeito da possibilidade de os seres humanos 'colonizarem' o planeta Marte em entrevista ao site Sky News na quinta-feira, 8. "Colonizar Marte, para qualquer um dos grandes pensadores, é importante, mas não é o fim".

“Seria um passo muito importante para encontrar planetas que sejam mais hospitaleiros, para a exploração do espaço profundo de Star Trek, que realmente poderia fornecer um planeta muito mais amigável e fácil para os seres humanos se adaptarem”, afirmou.

Howard é produtor executivo da série documental Mars, lançada em 2016 e que mescla entrevistas reais com a história fictícia de um grupo de astronautas que desembarca no planeta vermelho. Segundo o cineasta, o tema desperta o interesse do público porque seres humanos são “exploradores por natureza”. A segunda temporada da série estreia no próximo domingo, dia 11 de novembro.