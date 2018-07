Colegas fazem homenagens a Marcelo Rezende nas redes sociais

Luiz Bacci foi um dos que postou foto com Marcelo Rezende no Instagram Foto: Instagram/ @luizbacci

No último domingo, 14, durante o Domingo Espetacular, da Record TV, Marcelo Rezende afirmou estar com câncer no pâncreas e no fígado. Depois do anúncio, diversos amigos e colegas do apresentador postaram mensagens e fotos com ele nas redes sociais para desejar melhoras.

Cesar Filho, apresentador do Hoje em Dia, postou um trecho da entrevista do amigo para pedir orações a ele. "Não consigo parar de pensar e orar por ele. Meu amigo/irmão, Marcelo Rezende demonstrou ser um gigante ainda maior do que eu imaginava. Me fortaleceu e deu uma lição de vida", escreveu em seu Instagram.

Colega de emissora de Rezende, Fabíola Reipert postou uma foto com o apresentador e desejou força a ele. Além dela, Luiz Bacci, Mara Maravilha e Datena também mandaram mensagens a ele pelas redes sociais.

Marcelo, força aí !!!! Tudo vai dar certo! ❤️❤️❤️ @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Fabíola Reipert (@fabiolareipert) em Mai 14, 2017 às 6:22 PDT

Juntos com você sempre! ❤️nós te amamos muito ❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci (@luizbacci) em Mai 14, 2017 às 5:27 PDT

Muito triste com a confirmação da doença do colega de profissão e amigo Marcelo Rezende. Mesmo com a notícia, conhecendo-o como conheço, tenho certeza de que ele vai lutar com todas as suas forças contra essa doença maldita. Estamos com você, amigo! #ForçaMarcelo Uma publicação compartilhada por José Luiz Datena (@datenareal) em Mai 15, 2017 às 6:21 PDT

O próprio apresentador postou uma foto nesta segunda-feira, 15, lendo a bíblia. "Esta é a minha companheira de toda a vida. Não é um amor de agora. É a palavra de Deus, que nos pede amor, obediência e disciplina", escreveu na legenda.