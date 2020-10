Colegas do The Wanted apoiam Tom Parker após descoberta de tumor no cérebro

Nathan Sykes, Siva Kaneswaran, Max George, Jay McGuinness e Tom Parker, membros do The Wanted Foto: Reprodução do clipe 'Glad You Came' (2011) | YouTube /@The Wanted

Tom Parker, 32, cantor que fez parte do grupo The Wanted, revelou ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro nesta segunda-feira, 12 (clique aqui para ler mais). Outros membros do grupo, como Nathan Sykes e Max George, usaram as redes sociais para prestar solidariedade ao colega.

Nathan Sykes escreveu: "Tenho pensado no que dizer há dias, mas simplesmente não há palavras. É a situação mais cruel e inacreditável. De qualquer maneira, Tom vai atacar isso com o mesmo vigor que tem com tudo que ele programou sua mente a fazer".

"Eu amo e apoio Tom e Kelsey [esposa de Parker] e estou logo atrás deles em cada passo nessa luta. Por favor, orem por toda a família e enviem a eles todo amor, apoio e positividade que vocês possam", concluiu.

Max George também declarou sua solidariedade: "É obviamente um momento devastador e assustador... Mas para aqueles que não conhecem Tom, eu digo: não há nada que ele já tenha desistido e nunca aceitou um 'não' como resposta'."

"Falando como irmão, amigo e um colega de banda... Eu sei que você vai passar por isso assim como todos os outros desafios que você já enfrentou. Estamos todos juntos nessa jornada", prosseguiu.

O músico mantém o otimismo pela saúde de Tom Parker: "Mal posso esperar para voltar logo ao palco com você e os rapazes e fazer uma celebração própria quando estiver melhor. Você consegue, cara. Te amo."

Em entrevista à revista OK!, Tom Parker contou que tem recebido apoio também de Siva Kaneswaran e Jay McGuinness: "Todos os quatro têm me enviado mensagens regularmente e mandado diferentes artigos e possíveis tratamentos e terapias sobre os quais têm lido".

"Jay [McGuinness] veio nos ver algumas vezes desde que recebemos a notícia e está lendo tudo que ele pode [sobre o tema]. Max [George] esteve aqui na última semana]. Siva [Kaneswaran] e Nathan [Sykes] moram muito mais longe", afirmou.

Confira as publicações de Nathan Sykes e Max George, do The Wanted, abaixo: