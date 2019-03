Cole Sprouse perde mais de 10 quilos para interpretar jovem com fibrose cística

O ator Cole Sprouse em 'A Cinco Passos de Você'. Foto: Divulgação/CBS

O ator Cole Sprouse, de Riverdale, revelou que teve de perder mais de 10 quilos para viver o personagem Will Newman, protagonista do longa-metragem de drama A Cinco Passos de Você.

“Nós montamos todo esse regime nutricional para incorporar as limitações físicas da fibrose cística. Perdi 25 libras [aproximadamente 11,3 quilos] para o papel. Tudo o que tínhamos para aprender estava coberto de uma mortalidade debilitante. Mas tivemos a sorte de trabalhar não apenas com profissionais médicos extremamente treinados em fibrose cística, mas também com os próprios pacientes”, disse em entrevista à revista People.

Na trama, Will Newman e Stella Grant (Haley Lu Richardson) sofrem de fibrose cística se conhecem durante o tratamento no hospital. Por questões de saúde, são obrigados a manter uma distância de 1,5 metros um do outro.

A Cinco Passos de Você estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 21 de março.