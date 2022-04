Cole Sprouse critica sexualização de atrizes da Disney e diz que não voltaria a fazer 'Zack & Cody'

Cole Sprouse disse ao The New York Times que não voltaria a interpretar o personagem Cody em um reboot de 'Zack & Cody: Gemêos Em Ação'. Foto: REUTERS/Monica Almeida

Atual integrante do elenco de Riverdale, Cole Sprouse falou sobre o período em que trabalhou na Disney ao lado do irmão, Dylan, no seriado Zack & Cody: Gemêos Em Ação. Em entrevista ao The New York Times, o ator disse que não participaria de um reboot da série e fez críticas à forma como a mídia lidou com as atrizes que trabalhavam na emissora na mesma época que ele.

Ao ser perguntado pela entrevistadora sobre a ideia de que muitos artistas mirins acabam "saindo do controle" quando crescem, Sprouse disse: "Meu irmão e eu costumavámos ouvir 'ah, você escapou', 'ah, você está ileso'. Não. As meninas no canal em que estavámos [Disney Channel] foram muito sexualizadas a partir de uma idade tão mais nova que meu irmão e eu que absolutamente não tem como comparar nossas experiências".

Sprouse afirmou que quando falamos de "estrelas mirins perdendo a cabeça, o que não estamos realmente falando é como fama é um trauma". No perído em que ele esteve no canal, entre 2005 e 2011, a Disney contava com nomes como Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato. As três já falaram abertamente sobre as consequências psicológicas que o sucesso precoce gerou.

O ator ainda comentou que, ao experienciar a fama de novo como adulto, notou que os mesmos efeios piscológicos afetam alguns artistas, mas que as pessoas tem mais facilidade de escondê-los quando são mais velhas.

Zack & Cody: Gemêos Em Ação foi um dos grandes sucessos da Disney e deu origem a um spin-off e um filme. No entanto, Sprouse disse que, apesar da onda de reboots que vem acontecendo no canal, não voltaria a interpretar o seu personagem na série, Cody.

"Eu não acho que algum dia vou voltar para aquilo. Não que eu tenha problema com outras pessoas fazendo a coisa do reboot. Eu só sou um grande crente de que se algo foi bonito no passado, você deveria deixar isso continuar bonito", explicou.

Além de integrar o elenco regular de Riverdale como Jughead Jones, Sprouse participou recentemente do filme Moonshot (Nossos Sonhos de Marte) ao lado de Lana Conor. O longa está disponível no HBO Max.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais