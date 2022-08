Coldplay toca música de 'Grease' para homenagear Olivia Newton-John em show

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, cantou a música 'Summer Nights', de 'Grease', ao lado de Natalie Imbruglia e Jacob Collier em tributo a Olivia Newton-John. Foto: JF Diorio/Estadão e Robyn Beck/AFP

A banda Coldplay reservou um espaço do show que fazia no Wembley Stadium, em Londres, na noite desta terça-feira, 16, para prestar homenagem à atriz Olivia Newton-John, que faleceu no dia 8 de agosto, aos 73 anos.

Com duas participações especiais, a cantora Natalie Imbruglia e o cantor Jacob Collier, os artistas performaram a música Summer Nights, do filme Grease, de 1978, responsável por alavancar a carreira de Olivia.

O musical é estrelado pela atriz no papel de Sandy e por John Travolta como Danny e virou um grande clássico dos anos 1970. No cover, o vocalista Chris Martin assumiu os vocais de Travolta, enquanto Natalia cantou a parte de Olivia. Collier ficou responsável pelo coro que é cantado pelos amigos dos protagonistas no longa.

A apresentação aconteceu no palco secundário, que permite um espaço mais intimista e completamente cercado por fãs que lotaram a arena londrina. Esse foi apenas o terceiro de seis shows do Coldplay marcados no Wembley Stadium.

O grupo também aproveitou a presença de Natalie Imbruglia para realizar uma apresentação de Torn, canção de 1997 que levou a cantora ao sucesso. A artista cantou e foi acompanhada por Martin e Collier.

O Coldplay fará passagem pelo Brasil em breve. A banda será uma das atrações do Rock In Rio em setembro e retorna em outubro para mais dois shows no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e seis apresentações no Allianz Parque, em São Paulo.

