Coldplay se apresenta para crianças no Instituto do Coração em São Paulo

Coldplay fez duas apresentações no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo. Foto: The Straits Times/Mark Cheong via Reuters

Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, o Coldplay fez uma surpresa para as crianças que estavam no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas na última quarta-feira, 8.

A banda britânica se apresentou na brinquedoteca do setor de cirurgia infantil do hospital, e uma das músicas cantadas foi Viva la Vida. A apresentação foi reservada às crianças.

A chegada e a saída da banda, porém, foi registrada em vídeos e fotos que foram compartilhados nas redes sociais por funcionários, médicos e visitantes. Confira alguns registros:

Uma publicação compartilhada por Marcello Menezes (@marcello.menezes.9) em Nov 8, 2017 às 4:31 PST

Uma publicação compartilhada por Wallace Fontes (@wallace.fontes_) em Nov 8, 2017 às 12:15 PST

Uma publicação compartilhada por Dr Hugo Thomé - Cardiologista (@drhugothome) em Nov 8, 2017 às 2:36 PST

Uma publicação compartilhada por Marcia Seixas (@marcia.94.ma1) em Nov 8, 2017 às 11:08 PST

VEJA TAMBÉM: 16 crianças que nos dão esperança na humanidade