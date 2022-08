Coldplay sabia que 'The Scientist' faria sucesso para sempre em seus shows

Chris Martin, vocalista do Coldplay. Foto: JF Diorio/ Estadão

A banda Coldplay, em entrevista ao Apple Music Hits, afirmou que assim que os integrantes criaram a música The Scientist, sabiam que ela seria um sucesso e não sairia do setlist de seus shows. A revelação foi feita enquanto faziam a retrospectiva do segundo álbum da banda, A Rush Of Blood To The Head, de 2002, que recentemente completou vinte anos.

O disco estourou no mundo inteiro e estreou em primeiro lugar no Reino Unido com as músicas Clocks, In My Place e God Put A Smile upon Your Face.

"Nós estávamos tipo, 'oh uau, ok. Isso é realmente bom'. Acho que todos nos sentimos um pouco nervosos porque pensamos: 'uau, isso é ótimo. Como podemos adicionar instrumentação a isso?' Então foi basicamente um esforço para não arruinar a sensação que todos nós tivemos ao ouvir essa música incrível", disse o baixista do Coldplay, Guy Berryman, lembrando quando o vocalista Chris Martin tocou a música pela primeira vez no piano.

The Scientist continua fazendo sucesso nos shows da banda e é sempre figurinha carimbada no repertório em cada turnê do grupo britânico. “Quando ouvi a música pela primeira vez, foi algo como: 'ok, com certeza vamos tocar para sempre'”, relatou o baixista.

A turnê do álbum mais recente da banda, Music of the Spheres, passou pela Costa Rica, México e Estados Unidos, faturando 1,17 bilhões de dólares.

O Coldplay vem ao Brasil para shows no Rio de Janeiro e São Paulo, incluindo o festival Rock in Rio. Todos os ingressos estão esgotados.