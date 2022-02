Coldplay e Selena Gomez lançam clipe de nova parceria; assista

Coldplay e Selena Gomez lançaram o clipe de 'Let Somebody Go' nesta segunda-feira, 7. Foto: Instagram/@selenagomez

Os fãs podem comemorar! Selena Gomez e Coldplay divulgaram o vídeo tão aguardado da parceria Let Somebody Go. O assunto ficou em primeiro lugar nos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 7.

O single faz parte do álbum Music Of The Spheres, lançado pela banda em outubro do ano passado. Além da parceria com Selena, o álbum também conta com o hit My Universe, uma parceria com o grupo sul-coreano BTS.

Let Somebody Go fala sobre “deixar alguém ir”. No clipe, filmado todo em preto e branco, Selena e Chris Martin, o vocalista da banda, aparecem como duas pessoas apaixonadas que não podem ficar juntas.

O vídeo foi muito elogiado pelos internautas por conta dos efeitos especiais e também pela superprodução.

Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais