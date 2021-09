Coldplay anuncia single 'My Universe' em parceria com BTS

Grupo BTS vai lançar novo single com a banda Coldplay Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Coldplay anunciou parceria com o grupo coreano BTS nesta segunda-feira, 13. As duas bandas de sucesso vão se juntar para lançar a música My Universe.

O single vai ser divulgado no dia 24 de setembro em todas as plataformas de streaming. Porém, a faixa já está disponível para pré-venda nas plataformas digitais.

Eles também disponibilizaram a pré-venda de um CD single físico, que se esgotou logo nos primeiros minutos após o anúncio. O material conta com duas versões da canção: a original e a instrumental.

My Universe deve fazer parte do próximo álbum do Coldplay, chamado Music Of The Spheres, que tem previsão para ser divulgado em 15 de outubro.

Boatos sobre uma parceria entre os artistas começaram a circular em junho. Chris Martin, vocalista do Coldplay, entrevistou os membros do BTS para a série do YouTube Released. O cantor já disse que ama os artistas sul-coreanos, enquanto o BTS também já revelou ser fã do Coldplay. Eles chegaram a fazer cover da música Fix You.