Coldplay anuncia sexta apresentação em São Paulo em outubro

Coldplay já tem cinco shows esgotadas em São Paulo e é o primeiro artista a se apresentar seis vezes no estádio do Allianz Parque. Foto: JF Diorio/ Estadão

Depois de cinco shows esgotados, a banda Coldplay anunciou nesta quarta-feira, 1, que fará uma sexta apresentação em São Paulo. O grupo sobe no palco do Allianz Parque no dia 22 de outubro.

Os ingressos para a nova data terão pré-venda exclusiva para clientes com cartão Elo na quinta-feira, 2 de junho. Para o público geral, a venda abre na sexta-feira, dia 3 de junho.

Nos dois dias, os ingressos serão liberados a partir das 10h no site da Eventim e às 11h nas bilheterias oficiais. Os preços variam entre R$215,00 e R$ 950,00.

As apresentações do Coldplay em São Paulo divulgam o mais recente álbum do grupo, Music Of The Spheres, e terão a cantora americana H.E.R como atração de abertura. Essa marca a primeira vez que um artista se apresenta seis vezes na mesma turnê no estádio Allianz Parque.

Os outros cinco shows da banda em São Paulo acontecem em 15, 16, 18, 19 e 21 de outubro. Os ingressos para as apresentações iniciais esgotaram em minutos, o que gerou revolta em fãs e rendeu uma notificação do Procon à Eventim, responsável pela distribuição.

O Coldplay também se apresenta em 10 de setembro no palco do Rock in Rio, além de ter duas noites marcadas no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em outubro. O grupo também fará oito shows em Buenos Aires, na Argentina, e quatro em Santiago, no Chile.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais