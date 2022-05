Coldplay anuncia 5º show em São Paulo após apresentações esgotadas

Após esgotar quatro datas em São Paulo, Coldplay anuncia quinto show na capital paulista para outubro de 2022. Foto: JF Diorio/Estadão

Nesta segunda-feira, 30, foi divulgado mais um show do Coldplay em São Paulo. A banda adicionou uma quinta data e sobe ao palco do Allianz Parque em 21 de outubro. O grupo é o primeiro a fazer cinco shows da mesma turnê no estádio.

Os ingressos para nova data terão pré-venda exclusiva para clientes cartão Elo na terça-feira, 31, a partir das 10h online (no site do Eventim), e das 11h, nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa na quarta-feira, 1º, nos mesmos canais e horários.

A princípio, a banda britânica se apresentaria na capital paulista nos dias 15, 16 e 18 de outubro. Antes de divulgarem o show de 21 de outubro, o grupo já tinha incluído uma apresentação em 19 de outubro.

Os ingressos para os quatro dias de apresentação esgotaram em minutos e isso acabou deixando os fãs da banda indignados - o que gerou até uma notificação do Procon para a Eventim, convocando uma reunião para entender como as vendas estavam acabando tão rápido.