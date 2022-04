'Coachella': Doja Cat apresenta música inédita durante show no festival

A rapper norte-americana Doja Cat durante performance no palco do Coachella 2022, em 17 de abril. Foto: VALERIE MACON / AFP

Com um repertório recheado de sucessos, a rapper Doja Cat agitou o palco do Coachella 2022, neste último domigo, 17. As brasileiras Anitta e Pabllo Vittar também performaram neste primeiro final de semana de festival.

No final de sua apresentação, a rapper norte-americana entregou uma surpresa aos seus fãs. A artista deu uma palinha de uma música inédita durante a apresentação.

O título da faixa ainda é incerto, mas os fãs da rapper logo trataram de nomear a nova música. Alguns estão chamando de Shots e outros de Fucked Up. Segundo o site Pitchfork a música tem o título de Hound Dog.

Além da nova canção, Doja Cat também performou seus grandes sucessos como Woman, Like That, Say So, Kiss Me More, entre outros. A rapper ainda apresentou, pela primeira vez ao vivo, as músicas Vegas e Up and Down.

O show contou com a participação dos rappers Tyga e Rico Nasty.

Doja Cat performou uma música nova no #Coachella! O que acharam? pic.twitter.com/2DmX13kJTM — Tracklist (@tracklist) April 18, 2022