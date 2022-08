Clube flutuante de Álvaro Garnero faz vaquinha online após ser destruído por ciclone extratropical

Álvaro Garnero é proprietário da Dejour Club. Foto: Instagram/@alvarogarnero

Um ciclone extratropical atingiu Santa Catarina na última quarta-feira, 10, e acabou deixando um grande prejuízo para Álvaro Garnero. A Dejour Club, balada flutuante pertencente ao apresentador, foi completamente destruída pelo temporal. O local estava vazio no momento e, por isso, ninguém se feriu.

Em vídeo divulgado no Instagram do clube, é possível ver que a estrutura ficou à deriva. “Infelizmente fomos pegos por esse desastre natural que levou à destruição total do clube. O empreendimento, por estar em fase de construção, não estava assegurado. O mesmo só se iniciaria após 100% da construção e inauguração”, informou nos Stories.

Para tentar reverter parte do prejuízo da estrutura milionária, o perfil anunciou uma vaquinha online para arrecadar R$ 300 mil e, até o momento da publicação desta matéria, já conseguiu pouco mais de R$ 19 mil.

“Decidimos não desistir! Pois esse sonho também diz sobre mais de 100 famílias que seriam empregadas direta e indiretamente! Sobre uma cidade acolhedora que incentiva sempre o desenvolvimento. Somos brasileiros e não desistimos nunca”, publicou a Dejour Club.

Álvaro Garnero também compartilhou algumas imagens do acontecimento em seu Instagram, mas, até o momento, não usou a rede social para se manifestar sobre o assunto.