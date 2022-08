Clipes de Kendrick Lamar e Taylor Swift estão elegíveis para o Oscar

Kendrick Lamar e Taylor Swift. Foto: Serjão Carvalho/ Estadão/ Mike Blake/Reuters

Os clipes We Cry Together, do rapper Kendrick Lamar em parceria com Taylor Paige e All Too Well, da Taylor Swift, estão elegíveis para a categoria de Melhor Curta-Metragem do Oscar 2023. A informação foi dada pelo site The Hollywood Reporter.

Em novembro de 2021, foi exibido nos cinemas norte-americanos o curta-metragem de All Too Well, dirigido e escrito por Taylor. A música faz parte do álbum Red (Taylor’s Version). O vídeo é estrelado por Sadie Sink (da série Stranger Things) e Dylan O’Brien (da franquia Maze Runner).

Já Kendrick pode conquistar sua primeira estatueta dourada com o curta de seis minutos da música We Cry Together. No vídeo, apresentado no Laemmle Royal Theatre em West. L.A. entre 3 e 9 de junho deste ano, o rapper contracena ao lado da atriz Taylor Paige e ambos interpretam um casal briguento.

Caso os cantores sejam, de fato, indicados, Kendrick Lamar irá conquistar sua segunda indicação ao Oscar, enquanto Taylor, a primeira.