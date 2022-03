Clipe de 'Telephone' completa 12 anos; veja outras colaborações que marcaram o pop mundial

O videoclipe do megahit 'Telephone' foi lançado em 11 de março de 2010 e chamou a atenção de todo o mundo na época pelos visuais das cantoras Lady Gaga e Beyoncé, pelas coreografias e pela trama do vídeo, onde as cantoras interpretavam duas criminosas. Foto: YouTube

"Hello, hello baby you called? I can't hear a thing!". Com toda certeza, você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida. Ela dá início a um dos maiores hits do pop mundial, a música Telephone, da pop star Lady Gaga. A faixa conta com a participação de outra diva, Beyoncé, e faz parte do álbum The Fame Monster (2009), versão deluxe do álbum de estreia de Gaga, The Fame (2008).

O videoclipe da música foi lançado no dia 11 de março de 2010 e, neste ano, completa 12 anos. É uma das produções mais significativas da música pop, seja pelo figurino usado por ambas as cantoras - na época, Lady Gaga estava no auge de sua excentricidade que marcou o início da sua carreira -, pela trama do vídeo, em que as artistas interpretam duas criminosas em busca de vingança ou pelo final em aberto.

A produção deu a entender que o enredo teria continuação, mas, 12 anos depois, os fãs das popstars ainda aguardam mais um capítulo desta história.

Telephone tem sua importância, mas não é o único hit pop que marcou gerações e deixou um legado na história. Confira, a seguir, outros onze hits em colaboração que marcaram a música pop ao longo dos anos.

Michael Jackson e Janet Jackson: Scream (1995)

O single da realeza do pop faz parte do álbum History - Past, Present and Future: Book I (1995), um álbum duplo de Michael Jackson com grandes sucessos da carreira do artista até então e músicas inéditas à época.

Scream foi eleito o videoclipe mais caro da história pelo Guinness Book e custou cerca de US$ 7 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 35 milhões na cotação atual. Na produção, é possível ver toda a habilidade artística do rei do pop e de sua irmã, Janet Jackson, na dança, marca registrada da família Jackson, além do clipe ser todo em preto e branco, ambientado em um cenário futurista.

Christina Aguilera, Pink, Mya e Lil' Kim - Lady Marmalade (2001)

"Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?". Quantas vezes você já não cantarolou essas letras sem nem mesmo saber o que elas significam? Elas fazem parte do refrão da música Lady Marmalade, lançada em 2001 como parte da trilha sonora do filme Moulin Rouge, do diretor Baz Luhrmann.

Em um ambiente cabaret, Christina Aguilera, Pink, Mya e Lil' Kim mostram toda sua potência vocal em um dos clipes mais famosos de todos os tempos. O que talvez você não saiba é que a música é uma regravação do grupo Labelle, do qual Patit Labelle fez parte, e foi lançada originalmente como single do álbum Nightbirds, de 1974. Anteriormente, a canção havia sido gravada pelo grupo Eleventh Hour, do qual Kenny Nolan, um dos compositores da música, fazia parte.

Britney Spears e Madonna - Me Against The Music (2003)

Um dos encontros mais aguardados do universo pop ocorreu em 2003. Lançada como lead single do álbum In The Zone (2003), da princesinha do pop Britney Spears, a faixa Me Against The Music teve a participação da rainha do pop Madonna.

O clipe veio logo após a aprensentação no Video Music Awards 2003, da MTV, em que Britney e Christina Aguilera se 'casam' com Madonna no palco da premiação com direito a beijo na boca, o que chocou todo mundo na época. Ainda bem que, nos dias atuais, essas questões já estão um pouco mais normalizadas, não é mesmo? Não há nada de errado em um beijo entre mulheres!

Britney Spears é beijada na boca por Madonna no MTV Video Music Awards de 2003. Christina Aguilera também fez parte da apresentação, assim como a rapper Missy Elliott. Foto: REUTERS / Win McNamee

Beyoncé e Shakira - Beautiful Liar (2006)

Uma das parcerias que não eram imaginadas, mas que deu super certo, foi entre as cantoras Beyoncé e Shakira. Beautiful Liar faz parte da versão deluxe do segundo álbum de estúdio de Beyoncé, B'Day (2006). Na letra, as cantoras se unem contra um homem "lindo e mentiroso" que enganou as duas ao mesmo tempo. Elas aproveitam ainda para deixar uma mensagem de união entre as mulheres. O clipe é recheado de dança e sensualidade.

Jessie J, Ariana Grande e Nick Minaj - Bang Bang (2014)

Bang Bang faz parte do terceiro álbum de estúdio da cantora britânica Jessie J, Sweet Talker (2014), e se tornou um dos grandes sucessos daquele ano. Com participação da norte-americana Ariana Grande e da rapper Nicki Minaj, o videoclipe conta com mais de 1,7 bilhão de visualizações no YouTube. Uma curiosidade que as cantoras revelaram na época é que só se conheceram pessoalmente no dia da gravação do vídeo.

Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar - Sua Cara (2017)

Um dos maiores êxitos envolvendo artistas do pop brasileiro foi a canção Sua Cara, presente no EP Know No Better (2017), do DJ Diplo. A música conta com a participação da cantora Anitta, da drag queen Pabllo Vittar e é apontada como um dos trabalhos responsáveis por impulsionar a carreira da artista drag. O videoclipe foi gravado no Deserto do Saara, no continente africano.

Anitta, Ludmilla, Snoop Dogg e Papatinho - Onda diferente (2019)

Outro sucesso no cenário pop nacional é a faixa Onda Diferente, presente no disco Kisses (2019), o primeiro álbum visual da cantora Anitta. A música ainda conta com a presença de Ludmilla, do rapper Snoop Dogg e do DJ Papatinho. Apesar de todo êxito, há um gande impasse sobre a composição da música. Ludmilla afirma ser a dona da letra, mas o crédito foi dividido com o rapper norte-americano, que impôs 50% da composição creditada ao seu nome como condição à participação da música. O problema foi que Anitta também incluiu o próprio nome nos créditos, o que deixou Ludmilla insatisfeita.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix) (2019)

"I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride 'til I can't no more": essas letras fizeram muito sucesso em 2019 e fazem parte do mega hit Old Town Road, do rapper Lil Nas X. A versão remix conta com a participação do cantor country Billy Ray Cyrus e atingiu o número um na parada Hot 100 da Billboard, que computa as músicas mais ouvidas dos Estados Unidos. O single permanceu em primeiro lugar na lista por 19 semanas, feito inédito que superou as músicas Despacito, de Luis Fonsi, e One Sweet Day, de Mariah Carey, que ficaram ambas 16 semanas no topo da lista. Lil Nas X vem quebrando rótulos desde que surgiu no cenário musical por ser um cantor rapper gay que combina rap e country.

Cardi B e Megan Thee Stallion - WAP (2020) WAP foi, sem dúvidas, um dos maiores sucessos do ano de 2020. O hit das rappers Cardi B e Megan Thee Stallion estreou em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard e, recentemente, acumulou mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify. Com esse feito, Cardi B se tornou a primiera rapper a ter quatro músicas com 1 bilhão de streams na plataforma. O videoclipe ainda conta com a presença da cantora Normani e da influenciadora Kylie Jenner. Lady Gaga e Ariana Grande - Rain On Me (2020)

Da coleção 'hits que eu não sabia que precisava', Rain On Me reúne tudo o que uma boa música pop precisa. A música está presente no sexto álbum de estúdio da cantora Lady Gaga, Chromatica, e conta com a participação da popstar Ariana Grande. Com looks futuristas e muita coreografia, as artistas cantam sobre superação e persistência. O álbum mais recente de Lady Gaga ganhou uma versão remix, o Dawn Of Chromatica, com participações especiais, incluindo a brasileira Pabllo Vittar, na faixa Fun Tonight.